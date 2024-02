Soru a Oristano: «Rilanceremo l’Isola  grazie ai fondi Ue» 

«È un momento di importanza fondamentale, dobbiamo decidere se vivere una vita sfiduciata, senza risolvere i nodi che ci attanagliano, come la sanità, lo spopolamento, le scuole che chiudono, oppure uscire da questa crisi, creando un progetto fatto da noi. Serve un pensiero nuovo». Renato Soru sul palco del Teatro Garau fa il confronto tra la “sua” Coalizione sarda e gli avversari – centrodestra e Campo largo – che in queste ore hanno ricevuto l’appoggio dei big nazionali. «In questo momento in Sardegna c’è Schlein, nei giorni scorsi c’era Conte, e tanti ministri, leader vecchi e nuovi. Stanno venendo tutti a dirci cosa dobbiamo fare», ha detto l’ex governatore aprendo l’appuntamento “Un mattino nuovo” ieri a Oristano, uno degli eventi conclusivi – aperto dal coro di Santu Lussurgiu – della sua campagna elettorale. Domenica era a Sanluri, oggi si replica a Nuoro, domani a Sassari, chiusura venerdì a Cagliari.

Soru ha parlato del suo progetto di «una Sardegna totalmente diversa», rispetto a quella di oggi, anche grazie all’Europa: «Abbiamo a disposizione risorse ingentissime, mai avute prima, neanche durante il Piano di rinascita». Sullo sfondo c’è la transizione energetica. «Noi siamo come gli arabi degli Anni 50, che avevano scoperto di avere un tesoro sotto terra. E noi, con un tesoro di sole e vento, cosa possiamo fare? Potremmo azzerare le nostre bollette. Attorno all’energia verde possiamo costruire nuovi posti di lavoro. Ma non dobbiamo farcela portar via», ha detto il leader della Coalizione sarda riferendosi all’assalto eolico e fotovoltaico. Un’invasione che ha dei responsabili, secondo Soru: «L’attuale governo ha portato avanti i decreti di Conte, che sono quelli che hanno permesso gli espropri delle terre degli agricoltori».

