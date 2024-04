S’Ortu Mannu e aree verdi, cantiere con cinque assunzioni 

C’è sicuramente l’ampia località de s’Ortu Mannu tra le aree nelle quali verrà impiegato l’imminente cantiere per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo di Villamassargia. Il Comune è destinatario di un finanziamento di 77 mila euro che consentirà di assumere per sei mesi (30 ore settimanali) cinque operai disoccupati da impiegare in opere di taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco.

Appena pubblicato dall’Aspal, il bando di selezione mira a reperire un operatore alla motosega e quattro operai comuni ai quali verrà applicato il contratto nazionale del settore agricoltura. Le domande, esclusivamente da compilare e inviare on line sul portale Sardegnalavoro, dovranno essere inoltrate entro venerdì 5 aprile: possono presentarle i disoccupati del paese già iscritti al Centro per l’impiego di Iglesias e che già non fruiscano di altri redditi o sovvenzioni.

«Tra le aree di impiego – osserva l’assessore all’Ambiente Stefano Osanna – c’è sicuramente S’Ortu Mannu. Al termine della selezione decideremo se intervenire anche nell’abitato o proseguire nell’area rurale. Per alcuni dei nostri disoccupati si tratta di una boccata d’ossigeno». Sempre a S’Ortu Mannu, ma proprio all’interno dell’uliveto storico, è pronto a partire anche il cantiere Lavoras 2023 (8 mesi, 5 operai) che verrà impiegato per proseguire le cure fitosanitarie (trattamenti a base di solfato di rame e specifiche potature) sugli ulivi. A disposizione ci sono 89 mila euro.

