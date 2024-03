S’Ortu Mannu diventa il Getsemani La “Passio Christi” di Gianluca Medas 

Le ultime ore della vita di Cristo che accoglie il suo destino nell'Orto degli ulivi. Lunedì alle 17 il monumento naturale S’Ortu Mannu farà da palcoscenico alla pièce teatrale “Passio Christi” scritta da Gianluca Medas. Un'opera inedita per dare vita a uno dei racconti più profondi e coinvolgenti della storia umana. S'Ortu Mannu, per una sera il Getsemani, offrirà tutto il suo fascino per immergersi nell’atmosfera spirituale dell’ultima notte vissuta da Gesù.

Spiega il regista: «È un lavoro di scrittura autorale ricco di rivisitazioni e con riferimenti legati all'attualità», che pone l'accento sulla natura, incarnata da Sa Reina, l'ulivo secolare di S'Ortu Mannu che vede quanto l'uomo sia sciocco nel dare valore a cose inutili ed effimere e non allo spirito che è immortale. «La natura non nasce per se stessa, ma per generosità e per accompagnare il tempo con la bellezza che ha a che fare con l'amore e non con la forza».

Gli interpreti, che reciteranno sulle note delle musiche di Mauro Mibelli e Nicola Agus, sono Francesco Civile nel ruolo di Gesù, Luigi Pusceddu nel ruolo di Giuda, Sofia Quagliaro nel ruolo di Sa Reina e Simonetta Piras nel ruolo di Maria. Venerdì 29 marzo lo spettacolo andrà in onda, alle 21, su Videolina.

