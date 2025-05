Sorteggio: a Parigi Sinner dalla parte di Draper e Zverev  

Parigi. Jannik Sinner potrebbe incontrare Jack Draper ai quarti e poi eventualmente uno tra Alexander Zverev e Novak Djokovic in semifinale. Sono stati sorteggiati gli incontri del Roland Garros (al via domenica) che vede l'azzurro e Carlos Alcaraz, numero 1 e 2 del mondo, ovviamente ai lati opposti del tabellone. Lorenzo Musetti è invece finito nella parte dello spagnolo che potrebbe incontrare nei quarti. Amara rinuncia per Matteo Berrettini.

Sulla terra rossa francese, nel primo turno Sinner affronterà il francese Arthur Rinderknech mentre Musetti un giocatore che arriva dalle qualificazioni. Lo stesso avverrà per Flavio Cobolli mentre Matteo Arnaldi (testa di serie n.29) sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime: poi il possibile derby al secondo turno. Sorteggi duri per Lorenzo Sonego (Ben Shelton), Luciano Darderi (Sebastian Korda) e Mattia Bellucci (Jack Draper). Più semplice per Luca Nardi (Fabian Marozsan) e Francesco Passaro (Jesper De Jong).

Nel tabellone femminile Jasmine Paolini finisce nella parte alta del tabellone parigino, quella con Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. La toscana, numero 4 del mondo, potrebbe incontrare ai quarti la polacca, attuale numero 5, che lo scorso anno la sconfisse in finale. Intanto incassa i complimenti di Andy Roddick, ex numero 1 del mondo, che nel suo podcast la esalta: «Non fa mai la scelta sbagliata. La palla può anche finire fuori di un centimetro, ma gioca sempre il colpo giusto». Nella parte bassa invece, c’è Coco Gauff, seconda della classifica Wta.

Amburgo e Ginevra

Intanto ad Amburgo, Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali dell’Atp 500, battendo l’esperto spagnolo Roberto Bautista Agut per 7-6, 6-0. L'italiano, n. 35 del mondo, affronterà l'argentino Tomas Etcheverry numero 55. Niente da fare per Luciano Darderi, che ha lottato tre set contro il russo Andrey Rublev, prima di arrendersi con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3.

A Ginevra, Matteo Arnaldi si è arreso nei quarti a Novak Djokovic: 6-4, 6-4.

