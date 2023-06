Sorteggiati gli obrieri del Gremio dei viandanti 

Un rito arcaico lungo quasi quattro secoli. Parliamo del sorteggio degli obrieri del gremio dei Viandanti, avvenuto ieri, giornata del Corpus Domini, nella chiesa di Sant’Agostino per la 390esima volta. È un momento di snodo per la vita gremiale perché conferisce tre cariche, della durata di un anno, le cui prime azioni si concretizzeranno il 13 agosto, con la celebrazione della Patrona dei Viandanti, e il giorno successivo durante la Faradda dei Candelieri.

A estrarre a sorte i loro nomi da un bacile, tre bambini vestiti da gremianti, che hanno così designato l’obriere maggiore, il porta bandiera nel corso delle processioni, l’obriere di candeliere, colui che scioglie il voto in nome del gremio nella Festha Manna, e quello di cappella, custode del luogo con il simulacro della Vergine.

«Hanno partecipato in tanti- riferisce Cristian Zedda, segretario del gremio dei Viandanti- anche se per noi si tratta di un rituale intimo che teniamo riservato perché non perda il fascino iniziale». Che è rimasto immutato dal 1600 in tutti i suoi passaggi, dalla scelta di una terna di nomi sulla base delle indicazioni dell’assemblea generale dell’associazione, fino all’estrazione conclusiva. Prima del rito un altro passaggio cruciale, quello della consegna delle onorificenze a due personalità della vita sassarese distintesi nella loro professione e nella vita sociale. Stavolta sono stati Uccio Casu, direttore della Cardiologia clinica e interventistica dell’Aou locale, e il noto imprenditore Gavino Macciocu. (e. fl.)

