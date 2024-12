Sorso, donna travolta dal camion della nettezza urbana 

Camminava lungo i marciapiedi di viale Cottoni e sicura di evitare un pericolo ha deciso di entrare nel piazzale del distributore Q8, nel centro urbano di Sorso. E lì purtroppo ha trovato un destino tragico. È finita schiacciata dalla ruota di un camion della nettezza urbana. Maria Loi, 72 anni originaria di Ulassai, è morta sul colpo. Erano le 9.30 quando la pensionata è uscita di casa per andare a comprare il pane, giunta in prossimità della stazione di servizio ha visto il mezzo pesante dell’igiene urbana in manovra che svoltava a bassa velocità verso il distributore per fare rifornimento. Così ha deciso di aggirarlo entrando nel piazzale, ma senza rendersi conto si è trovata proprio sotto il parabrezza dell’autoarticolato. Impossibile per il conducente vedere la donna e la 72enne è stata urtata, spinta a terra e investita dalla ruota anteriore sinistra del camion. Quella che si è presentata agli occhi dei soccorritori è stata una scena agghiacciante. Sconvolgente anche per gli operatori sanitari delle due ambulanze del 118, Sorso Emergenza e Mike 2, che intervenuti sul posto hanno constatato il decesso.

È stato necessario l’intervento dei vigili fuoco di Sassari per estrarre il corpo finito sotto la ruota, poi trasferito all’Istituto di medicina legale di Sassari. L’equipe medica ha prestato le prime cure all’autista 61enne, rimasto sotto choc appena sceso dalla cabina di guida. Sarà indagato per omicidio stradale. Le indagini sono state affidate dalla Procura alla polizia locale al comando di Pierpaola Piras, i primi ad intervenire sul posto per ricostruire la dinamica e coordinare la viabilità lungo la via principale del paese. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres e della stazione di Sorso.

Maria Loi, vedova da qualche anno, lascia due figlie, una di loro aveva lavorato in passato proprio nel distributore dove è avvenuta la tragedia. «Non era certo questo il Natale che ci aspettavamo, non ci sono parole per descrivere lo stato d’animo che sento e nel quale è piombata la nostra comunità», ha commentato il sindaco Fabrizio Demelas che ha annullato gli eventi in programma ieri e oggi, iniziative cancellate anche a Sennori.

