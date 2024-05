Sorso, corsa a due per il Comune 

Il Partito democratico contro una lista civica nella corsa a due alle comunali di Sorso. A rappresentare il simbolo del Pd è la candidata sindaca Maria Giovanna Delrio, 44 anni, medico anestesista, già consigliera comunale tra i banchi dell’opposizione. Capolista della sua squadra è Antonio Spano, ex sindaco e attuale consigliere regionale. Otto donne e otto uomini con esperienze formative diverse nella formazione dem che insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra sostengono la sua corsa al cambiamento. Dall’altra parte c’è l’attuale primo cittadino Fabrizio Demelas, 47 anni, impiegato amministrativo alla guida della lista civica “Sorso Progetto 2030”, un nome che punta all’obiettivo di una riconferma per una continuità amministrativa. Tra i candidati che lo sostengono, «una lista nata non certo da corse dell’ultima ora», oltre ad amministratori esperti e nuove leve, figura Antonello Peru, due volte consigliere regionale.

Le priorità

A dieci giorni dal voto dell’8 e 9 giugno, la campagna elettorale è entrata nel vivo e nessuno dei due candidati si è tirato indietro per un confronto pubblico, tenutosi ieri, al parco di via Marina. Le priorità in programma per il sindaco uscente sono diverse. Ridurle a tre è difficile. «Partirei dal servizio navetta pubblico tutto l’anno per collegare tra loro i vari rioni della città, l’agro e la fascia costiera, un progetto già pronto senza lasciare niente in sospeso», spiega Demelas «quindi punterei sulle nuove reti delle acque bianche per la raccolta delle acque meteoriche e ulteriori investimenti per nuovi alloggi popolari e manutenzione di quelli esistenti, oltre ai parcheggi in centro e nella fascia costiera». Ha scelto la fontana della Billlera, recentemente ristrutturata, come simbolo e richiamo all’identità. Per il resto «l’orizzonte è già tracciato», sostiene «per una città sempre più bella, servita e in crescita demograficamente ed economicamente». Bocche cucite sulla possibile composizione della futura giunta in caso di sua vittoria. «Non ho accordi preelettorali con nessuno», dice, «la formazione si fa quando hai in mano la rosa per scegliere i più in forma del momento».

Scuola e lavoro

Ad unire i due sfidanti è il rispetto reciproco e la volontà a rimettersi a disposizione della comunità pur con «una diversa visione e sensibilità politica». La sua avversaria Delrio, punta ad una svolta, ad una rottura col passato. Ha mancato l’accordo con diverse anime della sinistra democratica, ma spera che possano esprimersi a suo favore. «Come medico ho sempre messo davanti il benessere degli altri e, questa volta, ho deciso di esserne portavoce». La salute figura tra i punti cruciali del suo programma, una problematica del paese che di recente ha inaugurato una Rsa. «Sorso ha una triste storia di tossicodipendenze, - aggiunge - pertanto vogliamo iniziare con la realizzazione di un centro d’ascolto». Poi ci sono le scuole e il lavoro. «Abbiamo una disoccupazione del 27%, uno dei tassi più alti della provincia», sottolinea,«e purtroppo in questi anni si è lavorato per rispondere ai singoli bisogni e non per costruire una crescita complessiva della comunità». Infine l’aspetto attrattivo e turistico. «Offrire alla città la possibilità di farsi conoscere, entrando nel circuito di Monumenti Aperti, seguendo la scia della maggior parte dei comuni vicini, senza trascurare il trasporto pubblico e le periferie». Per Delrio «questa amministrazione si è dimenticata di chi vive in campagna, cittadini a cui mancano i servizi di accesso e di mobilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA