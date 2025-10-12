VaiOnline
I nazionali.
13 ottobre 2025 alle 00:34

Sorrisi rossoblù solo dall’Italia  

Palestra decisivo con la Under 21, Luvumbo e Obert non incidono 

Un assist, una fascia da capitano, due vittorie e un’eliminazione. È quanto hanno ottenuto nella prima settimana di sosta i cinque giocatori del Cagliari convocati dalle rispettive nazionali: Riyad Idrissi e Marco Palestra con l’Italia Under-21, Zito Luvumbo con l’Angola, Adam Obert con la Slovacchia e Semih Kılıçsoy con la Turchia Under-21. Fra oggi e domani il secondo impegno, quindi il ritorno in Sardegna dove saranno di nuovo a disposizione di Fabio Pisacane fra mercoledì mattina e giovedì.

Uomo in più

Anche con gli azzurri, Palestra ha confermato le buone indicazioni date dal suo inizio di stagione in rossoblù. Nella vittoria per 4-0 dell’Italia Under-21 con la Svezia ha fornito l’assist per il gol di Pisilli, in chiusura di primo tempo. Palestra ha giocato 90’, in quella che è stata la sua sesta presenza in Under-21 (esordio il 19 novembre 2024), e proverà ad aumentare il suo score domani alle 18.15 a Cremona contro l’Armenia. Sfida tra prima (a punteggio pieno con la Polonia a 9 punti) e ultima (ancora a 0), in un match dove spera di trovare spazio anche Idrissi che - dopo le due apparizioni d’esordio a settembre - è rimasto in panchina venerdì.

I delusi

In cerca di riscatto Luvumbo e Obert, dopo una prima partita non certo da ricordare. Per l’attaccante mercoledì era il ritorno in campo da titolare e ha giocato fino alla sostituzione all’81’: il pareggio per 2-2 ha però tolto alla sua Angola ogni possibilità di rincorrere il secondo posto che vale i playoff. L’Angola prova a chiudere bene oggi alle 18 in Camerun nell’ultima giornata delle qualificazioni africane (e Luvumbo a mettere altri minuti nelle gambe dopo l’infortunio). Per Obert, dopo due vittorie a settembre, è arrivata una sconfitta 2-0 in Irlanda del Nord, che ha rimesso in discussione tutto il Gruppo A. Il Lussemburgo gioca oggi alle 20.45 contro Obert a Trnava.

Con la fascia

Ha giocato 90' da capitano venerdì Kılıçsoy: non ha segnato ma la Turchia ha battuto 2-0 la Lituania ed è salita a 4 punti in testa assieme all’Ucraina. Domani alle 19, in quella che sarà l’ultima partita a livello temporale dei nazionali del Cagliari, l’attaccante cercherà il suo primo gol stagionale in Ungheria, terza a 2 punti, nel terzo match del Gruppo H. Kılıçsoy, che ha uno score di 5 gol in 8 partite con la Turchia Under-21 (da inizio 2025 è diventato capitano della squadra), da luglio ha totalizzato 8 presenze fra Cagliari (4, 2 in A e 2 in Coppa Italia), nazionale (2) e Beşiktaş (2).

