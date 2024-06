Sorrisi platonici, lacrime matematiche 

Il ritorno di Platone, assente da quattordici anni, soddisfa e fa sorridere i maturandi dei licei Classici; sono decisamente meno contenti i colleghi dello Scientifico, alle prese con un compito a detta di tutti impossibile da completare. Eccola la seconda prova, differente in base all’indirizzo di studi e tanto temuta ovunque, che nel giorno dopo lo scritto di italiano (promosso a pieni voti), divide e riesce persino a tirar giù qualche lacrima prontamente giustificata. «È la tensione e poi c’è molto caldo. Comunque era uno schifo», si limita a dire il giovane che attorno alle 14 si lascia alle spalle il cancello del Michelangelo.

«Non mi spaventi, però...»

“Greco non mi spaventi, però per sicurezza ho portato le mutande di riserva”: si legge sul grande cartellone appeso all’albero davanti all’ingresso del Siotto. Sintesi efficace dello stato d’animo con cui si affronta la versione del filosofo più inflazionato degli esami di maturità: tre uscite, contro le due di Aristotele e Luciano. Tutti nomi che il toto-autore del web dava per favoriti. «Platone era tra i più quotati e personalmente speravo uscisse lui. Oppure Plutarco», commenta Lorenzo Saba, della sezione A, dodici minuti dopo le tredici. «Pensavo molto peggio, ma obiettivamente la versione non era difficile». Certo, ammette che avrebbe preferito il latino, ma ora pensa all’orale - già fissato per il 2 luglio - e al prossimo trasferimento in Giappone per studiare letteratura. Sei minuti dopo arriva Chiara Steri, futura avvocata col Rocci sottobraccio: «Mi aspettavo Aristotele, ma devo dire che la versione non era complessa né lunga. Dieci righe in tutto, anche se belle concentrate», sorride soddisfatta, consapevole d’aver fatto un bel lavoro e forte della sua media dell’8 in greco. Sorride anche Francesco Mascia: «È andata bene, c’erano pretesto e testo, non sono riuscito a tradurre una frase, ma comunque era fattibile e sono riuscito a seguire il filo del discorso», spiega. In attesa dell’orale ha già un contratto: «Farò il bagnino per tutta la stagione, inizierò la settimana prossima, poi mi iscriverò al Conservatorio».

Cornetti e preghiere

Di tutt’altro tenore le reazioni all’uscita dello Scientifico Michelangelo, dove attorno alle 14 di un giorno rovente pure gli animi dei maturandi sono infuocati e palesemente poco felici dei due problemi con altrettante funzioni e degli otto quesiti con cui hanno dovuto fare i conti. «Uno schifo, scusa ma perdo il treno», taglia corto una ragazza. «Difficilissimo, molto più di quello dell’anno scorso», dice con un filo di voce William della quinta D che ha evidentemente poca voglia di parlare. «Com’è andata? Malissimo», dicono in coro gli studenti riuniti in gruppetto, che escono insieme alle 13,47. «Sorridiamo perché è finita, ma a parte il punto b del primo problema facile, tutti gli altri quesiti erano impossibili», dice Laura Cireddu, al collo un cornetto arrivato da Napoli. Laura Manunza si è affidata alle preghiere di mamma e nonna: «Ho detto a entrambe di chiedere la grazia. Visto com’è andato spero tanto vengano ascoltate». Al suo fianco Diego Triunfo: sorriso contagioso, la prende con filosofia: «Mi aspetto sette punti, non l’ho finito ma comunque è andata». E tutti quelli che arrivano dopo sono tutti d’accordo: «Era davvero complesso».

Vernici e colori

Commenti abbastanza neutri tra i maturandi dei tecnici. Negli istituti professionali gli studenti si sono ritrovati alle prese con la manutenzione di una piccola officina di vernici e colori, al Linguistico con l’esperienza della seconda guerra mondiale e della guerra civile iberica per il secondo scritto di spagnolo basato su un articolo di Javier Zurro, giornalista specializzato in cinema.

In ogni caso è andata, anche se non per tutti come si aspettavano, ma ora è già tempo di guardare oltre. Agli orali: l’ultima fatica per poter archiviare e trasformare in ricordo anche questa maturità edizione 2024.

