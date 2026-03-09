Sorrisi in Croazia: Dalu record sardo, Zucca due vittorie 

Un ritorno in vasca lunga - dopo sette mesi - pieno di promesse ma anche soddisfazioni per Francesca Zucca e Fabio Dalu. I due nuotatori esperini hanno partecipato a Rijeka (Fiume) in Croazia al 17° International Swim Meet Victoria-Primorje, disputato sabato e domenica. Zucca ha vinto i 100 rana in 1’08”30 e i 200 in 2’29”90. Dalu ha invece nuotato i 400 stile libero più veloci di sempre, stampando il nuovo record sardo assoluto e pb in 3’51”68 (più di 1” meglio del proprio record dell’aprile 2022). Poi ha vinto i 1500 in 15’10”67 (sua seconda miglior prestazione). «Direi che si può essere soddisfatti di entrambi considerato che era una prima uscita stagionale e soprattutto non nuotavano in vasca da 50 da agosto», dice il tecnico Marco Cara. «Chiaramente il miglioramento di Fabio è un segnale importante ma anche Francesca è andat abenem con il piccolo rammarico di non aver trovato avversarie più forti che la stimolassero di più». Dalu è atteso tra poche settimane nella World Cup e nella Coppa Europa di nuoto in acque libere, mentre Zucca ha nel mirino gli assoluti al coperto in vasca lunga di metà aprile a Riccione

Invernali sardi

Nell’Isola, i tre giorni dei campionati sardi Invernali di categoria a Terramaini hanno segnalato la vivacità del movimento. Restando all’Esperia, brilla il record sardo (assoluto, Cadetti e Juniores) della quindicenne Silvia Piras nei 400 stile libero che in 4’12”19 migliora di 2” quello di Anna Conti (Sport Full Time). Per lei buoni risultati anche nelle altre gare. Tre Ragazzi hanno ottenuto il pass per i “tricolori” di Riccione ad aprile: Andrea Pedemonte (record sardo sui 50 rana 29”58), Leonardo Inghilleri (400 sl) e Luca Ardu (50 delfino e 50 sl). , A livello giovanile, ottimi risultati per la Promogest e Acquasport. A livello Ragazzi, merita una sottolineatura i lavoro dell’Atlantide che già a febbraio a Oristano aveva mandato un segnale con il primato sardo Ragazzi (3’55”76) nella 4x100 mista con lo stesso Oggiano ha stampato il record sardi Ragazzi nei 50 dorso in 26”50. Infine, primato sardo Juniores sui 50 farfalla per Gabriele Cocco (SportEr) in 24”37. Nel prossimo weekend a Oristano di svolgeranno le gare sulle distanze lunghe. ( c.a.m. )

