Sorrisi e serenità Al Milan l’Allegri 2 è già cominciato 

Dopo undici anni, Massimiliano Allegri riprende le redini del Milan. Di mattina presto ha raggiunto il centro sportivo di Milanello dove i primi giocatori hanno svolto test fisici e atletici in vista del raduno fissato lunedì. Ed è stato un ritorno al passato. Allegri è arrivato a Milanello col suo sorriso, ha salutato i giornalisti che abitualmente stazionano all’ingresso, trasmettendo entusiasmo e sicurezza, caratteristiche fondamentali per il Milan che negli ultimi mesi ha vissuto in balia degli eventi e forse in mani troppo poco esperte.

Quanto accaduto la passata stagione non si può ripetere. E' stato scelto Allegri proprio per questo, esperienze e certezze, dopo tanta confusione. È un Milan diverso quello che si appresta a preparare la prossima stagione, a metà mattina ha raggiunto Allegri e la squadra anche il ds Igli Tare, i due hanno guardato i test fisici dei giocatori divisi tra palestra, campo esterno e Milan Lab. Intanto tecnico e dirigente parlavano e osservano, insieme. Il primo colpo, ufficializzato giovedì, è già a lavoro a Milanello: Samuele Ricci ha incontrato i nuovi compagni tornati a lavoro. Gabbia (arrivato addirittura prima di Allegri), Popega, Chukwueze, Loftus Cheek, Terracciano, Fofana, Okafor, Thiaw, Sportiello, Liberali e Comotto. Sono attesi Pulisic, Musah e Tomori, domani poi arriveranno Rafael Leao, Mike Maignan, Pavlovic e Saelemaekers, in serata infatti inizierà il ritiro. Poi si farà sul serio, non c'è tempo da perdere e molto lavoro da fare.

Campo e mercato

Ricci è il primo affare, poi arriverà anche Modric, una volta terminati gli impegni con il Real Madrid nel Mondiale per club. E il Milan punta ancora molto su Jashari del Bruges: i rossoneri sarebbero arrivati anche a mettere sul piatto 35 milioni di euro. Oggi però Jashari probabilmente scenderà in campo in amichevole con i Rangers. Torna la suggestione Asensio, ma non farebbe al caso dei rossoneri. Bisognerà poi anche lavorare sulle cessioni, perché in una stagione senza Coppe europee non serve avere una rosa troppo ampia. Si spinge per il trasferimento di Thiaw e Morata al Como.

