Sorrisi d’Autunno in Barbagia 

Un appuntamento consolidato, capace di dare una scossa all’economia locale. E portare turisti nel cuore dell’Isola fuori stagione. La rassegna Autunno in Barbagia entra nel vivo, con il suo carico di novità ed eccellenze. Oltre trenta paesi in vetrina, dal 2 settembre al 17 dicembre. Dopo aver rotto il ghiaccio a Bitti, e bissato con un fine settimana da tutto esaurito a Oliena, da ieri la creatura di Aspen e Camera di commercio di Nuoro si è spostata a Sarule e Teti. E sullo sfondo quell’impronta collaudata e assai apprezzata, intrisa d’arte, folklore, artigianato ed enogastronomia di qualità. «Il nostro è un progetto rodato», dice Roberto Cadeddu, presidente dell’Aspen: «La formula piace e permette di ravvivare i piccoli paesi dell’interno. Ora stiamo facendo il possibile per fare in modo che questo progetto regionale diventi un prodotto turistico più ampio. Intanto, abbiamo siglato accordi con le compagnie navali».

Mostra itinerante

La manifestazione è ripartita di slancio, ha archiviato il periodo difficile della pandemia. Fedele a quell’impostazione che negli anni ha ricevuto solo piccoli ritocchi e aggiustamenti. Insomma, le tradizioni barbaricine si svelano, con quella dose di fascino che conquista, anno dopo anno. Le cortes si apriranno, nel fine settimana, e mostreranno le migliori produzioni artistiche e artigianali. Proprio come oggi accadrà a Sarule e Teti. «Il nostro obiettivo non cambia», rimarca Roberto Cadeddu: «Vogliamo come sempre garantire un sostegno all’economia delle zone interne. Stiamo parlando di piccoli centri che ogni giorno vivono la piaga dello spopolamento. Così, il fine settimana di Autunno in Barbagia rappresentata una boccata d’ossigeno incredibile: in due giorni, molto spesso, si riescono a fatturare gli importi di due mesi. Ecco perché la risposta è sempre positiva, come è stato evidenziato pure dalle prime tappe della rassegna, ovvero Bitti e Oliena».

Una sfida

Autunno in Barbagia oramai si presenta come un marchio radicato, inscalfibile e insensibile ai cambiamenti imposti dalle mode. Di fatto, una scommessa vinta, che non sente il peso degli anni, e alimenta quell’ambizioso prodotto turistico che svela ai visitatori più esigenti la vera identità del cuore della Sardegna. «La cosa stupenda è che la nostra manifestazione oramai è diventata quasi una sfida tra le comunità, che fanno a gara per presentarsi nel modo migliore possibile per le visite turistiche», prosegue la guida dell’Aspen: «Questo è un aspetto molto positivo, a mio avviso il modo migliore per rivitalizzare e far rivivere quelle zone interne che ogni giorno soffrono, magari per la sanità carente e l’istruzione. Dunque, almeno nel fine settimana delle “cortes” questi paesi si rilanciano».

Unità di intenti

La coesione di questa porzione di Sardegna si conferma il segreto del successo. «Le prime tappe sono andate molto bene, hanno mostrato quella compattezza che fa ben sperare», ribadisce Roberto Cadeddu: «Autunno in Barbagia sta dimostrando, ancora una volta, la sua grande utilità, sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista sociale. Tutto si svolge nel migliore dei modi, i problemi di ordine pubblico non sono contemplati. Adesso vogliamo ampliare gli orizzonti, dare gambe a un vero e proprio prodotto turistico, rafforzando l’accoglienza e l’ospitalità».