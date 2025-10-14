Sorrisi dalla tassa di soggiorno 

Volano gli incassi della tassa di soggiorno. Fino al 31 agosto scorso il Comune ha percepito 570mila euro. In attesa della contabilizzazione di settembre e ottobre, i numeri offrono uno scenario incoraggiante per le casse pubbliche. Da qui l’ente, che ha istituito la tassa nel 2023, potrà attingere per sostenere attività legate al settore turistico e alla promozione del territorio. «Dovremmo chiudere con numeri in linea con lo scorso anno», è il primo bilancio del sindaco, Marcello Ladu. «Settembre è stato un mese eccellente, con tanti ospiti nelle strutture e dunque possiamo stimare introiti per un importo di circa 700mila euro».

Le impressioni

Francesco Bovi, manager del gruppo Bovi’s Hotels, tira le somme della stagione: «Il bilancio è positivo, in linea con le precedenti annate. È stata anche movimentata sotto l’aspetto delle prenotazioni perché abbiamo avuto momenti con maggiori difficoltà, come ad esempio fine maggio e fine luglio quando la domanda ha subito un po’ di calo ma siamo riusciti a recuperare qualcosa attraverso il last minute». In Ogliastra si sono affacciati anche nuovi turisti: «Abbiamo avuto un buon andamento anche dai mercati dell’est Europa che, da alcuni anni, sono in numero maggiore, anche in doppia cifra percentuale. C’è stata pure una crescita di altri mercati, come quello americano che, fino a qualche anno fa, era pari a zero». Claudia Comida conferma la tendenza. Dal suo osservatorio, la presidente regionale dei balneari si dice soddisfatta: «La stagione è stata buona. L’Ogliastra è stata una delle zone dell’Isola più fortunate per le presenze e questo grazie all’ampia offerta proposta tra mare e montagna. L’attrattiva naturalistica ha fatto la differenza. A giugno e luglio abbiamo riscontrato un incremento rispetto al 2024, mentre agosto non fa testo perché, come consuetudine, è un mese sold-out».

La speranza

Ma per il futuro c’è da migliorare: «I trasporti su tutto e poi è necessario potenziare il marketing. Cala Goloritzè spiaggia più bella del mondo ha giocato un ruolo chiave soprattutto fra i giovani». La neonata Provincia non sarà la panacea ai mali organizzativi del turismo però può essere l’entità istituzionale in grado di sostenere il comparto: «Sarà fondamentale - dice Bovi - per un’analisi più precisa per il territorio e per mettere in moto una struttura organizzativa e di destinazione per il turismo».

