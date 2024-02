Sorrisi a Torre delle Stelle: «E ora via con i sottoservizi» 

Soddisfazione per la delibera del Consiglio comunale che ha deciso la presa in consegna delle strade di Torre delle Stelle. Il presidente della Nuova associazione Torre della Stelle Franco Iurato, ricordando il ritardo del provvedimento. atteso dopo la sentenza del Tar del 2015, ha detto che «è ora necessario che il Comune programmi anche la realizzazione di tutte le opere necessarie (a partire dai sottoservizi), e per rendere queste strade davvero scorrevoli». Sorride il decano del villaggio, Aldo Gorini, 92 anni. «Una decisione che non poteva essere rimandata. Ora attendiamo concretezza: Torre delle stelle ha risorse straordinarie che possono dare ricchezza». (r. s.)

