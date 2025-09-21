Sorridono solo Olbia e Latte Dolce 

Dei 12 punti in palio per le quattro formazioni sarde impegnate negli anticipi della 3ª giornata di Serie D sei li conquistano Olbia e Latte Dolce, a segno in trasferta contro Palmese e Atletico Lodigiani. Sabato amaro, invece, per Budoni e Monastir, sconfitte rispettivamente in casa dal Trastevere e fuori dal Monterotondo. Ma nel fine settimana c’è stato spazio pure per una notizia extra campo: l’importante offerta di acquisto dell’Olbia rifiutata da Murat Yilmaz.

Società in difficoltà

Mentre la squadra allenata da Giancarlo Favarin festeggia la prima vittoria dopo due pareggi, un 2-0 senza storia deciso dai gol di Ragatzu e Deiana Testoni, all’orizzonte si intravedono le nubi del possibile fallimento del club, alle prese con una crisi economico-finanziaria mai vissuta prima. Per questo l’indiscrezione in base alla qaule il finanziatore turco della proprietà svizzera avrebbe rifiutato l’offerta di 750mila euro più l’accollo dei debiti di un imprenditore sardo residente fuori dall’Isola, che potrebbe venire allo scoperto nei prossimi giorni, fa temere il peggio: Yilmaz pretenderebbe il doppio della cifra, cioè quanto sborsato da lui 2 anni fa per acquistare il 70 per cento delle quote da Alessandro Marino e soci, ma pare difficile che qualcuno possa subentrargli a quelle condizioni.

Le gare

Nel frattempo le casse dell’Olbia, che ha appena saldato agosto ai giocatori, piangono, e la stagione va avanti: mercoledì al “Nespoli” arriva l’Atletico Lodigiani, pronto a rifarsi dopo l’1-2 subito dall’imbattuto Latte Dolce, a segno con Aiello e Tannor. «È un risultato che premia i ragazzi per il lavoro che stanno facendo, ma il campionato è lungo e difficile», commenta il tecnico Michele Fini, già focalizzato sull’infrasettimanale col Valmontone. Di tutt’altro umore Marcello Angheleddu: «Partita decisa da un gol che nasce da una disattenzione, lavoreremo sull’errore e sull’atteggiamento non ottimale della ripresa», dice l’allenatore del Monastir, piegato 1-0 dal Real Monterotondo (prima sconfitta) e impegnato in casa tra due giorni col Cassino.

Infine il Budoni: lo 0-2 col Trastevere fa male. «Abbiamo avuto un blackout nel secondo tempo, preso due reti evitabilissime e sbagliato qualche gol di troppo», spiega l’allenatore Raffaele Cerbone, «abbiamo pagato anche le numerose assenze: speriamo di recuperare qualcuno per la prossima partita». La trasferta di mercoledì contro la “big” Scafatese.

