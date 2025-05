Sorridono Sinner e Cobolli 

PARIGI. Sinner manda Gasquet in pensione e approda al terzo turno del Roland Garros. Il n.1 al mondo ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-3 6-0 6-4 il francese ex numero 7 mondiale al suo ventiduesimo e ultimo torneo parigino. Prossimo avversario dell'azzurro sarà il ceco Jiri Leheckam, numero 33 del ranking Atp, che a sua volta ha battuto in 4 set lo spagnolo Davidovich Fokina. In campo oggi alla Porte d'Auteuil anche Cobolli e Arnaldi per un derby tutto azzurro finito con la vittoria del tennista romano, reduce dal successo di Amburgo, per 6-3 6-3 6-7 6-1. Eliminata invece Elisabetta Cocciaretto.

Pratica sbrigata

Sono bastate poco meno di due ore, a Sinner per conquistarsi il pass verso il terzo turno del Roland Garros. Gasquet, a 38 anni, si è difeso strenuamente contro un Sinner che, salvo il secondo set, ha chiuso di misura il primo ed il terzo, senza mai avere dei dubbi sulla propria strategia di gioco. Al termine del match Parigi ha salutato il francese e anche Sinner ha voluto omaggiare l'avversario. L'altoatesino, nell'intervista a caldo, ha ringraziato il pubblico parigino per «il tifo equo durante il match» e si è poi rivolto a Gasquet: «congratulazioni per la tua incredibile carriera», ha detto Sinner, augurando a Gasquet «il meglio per il resto della tua vita». Il padrone di casa a Parigi ed ex n. 7 del mondo (quarto finalista a Bois de Boulogne nel 2016) è stato omaggiato con una cerimonia e un trofeo speciale. «Ho pensato tanto a questo giorno, sinceramente speravo non arrivasse mai ma ora è arrivato. E non potevo sperare di meglio», le parole dell'ex enfant prodige del tennis d'Oltralpe che ha disputato oltre venti Roland Garros ricordando anche quelli da spettatore insieme al padre. «Grazie Jannik per la tua gentilezza per le tue parole, per l'uomo che sei. Spero che avrai una grande carriera».

Ai sedicesimi

Al terzo turno Sinner troverà il ceco Jiri Lehecka: «Sarà una gara tosta. Mi preparo al meglio. Se voglio giocare alla pari devo sicuramente alzare il livello», ha commentato poi in conferenza stampa l'altoatesino. Il corpo sta abbastanza bene. Partite lunghe lunghe ancora non ne ho fatte. Il prossimo turno sarà molto più fisico», ha detto il numeor 1 del mondo.

Gli italiani

Approda al terzo turno (dove troverà Alexander Zverev) anche Flavio Cobolli che vince il derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il tennista romano si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-3 6-3 6-7 6-1. Oggi torna in campo Lorenzo Musetti (alle 11) nella riedizione della finale di Cagliari 2024, contro Mariano Navone. Allora, come stavolta, arrivò a quel match dopo aver battuto il colombiano Galan. Matteo Gigante (167), dopo l’expoliti con Tsitsipas affronta invece lo statunitense Ben Shelton (dopo le 14,30), numero 13 del mondo. Tra le donne, nel pomeriggio Jasmine Paolini chiede il pass per gli ottavi all’ucraina Yuliia Starodubtseva (81 Wta). Saluta Parigi, invece, Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Ekaterina Alexandrova (n. 20 Wta) in due set con il punteggio di 6-1 6-3.

RIPRODUZIONE RISERVATA