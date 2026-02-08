VaiOnline
Serie B.
09 febbraio 2026 alle 00:38

Sorride solo l’Elmas: colpo esterno a Torino 

Nel weekend della Serie B di futsal le squadre sarde hanno ottenuto risultati contrastanti. L’Elmas ha centrato una vittoria importante sul campo del Sermig per 3-2 grazie alla doppietta di Cianchi e al gol di Sabiucciu confermandosi al secondo posto e avvicinandosi alla prima posizione in classifica.

La San Sebastiano Ussana ha invece subito una pesante sconfitta per 6-1 contro il Domus Bresso: a segno Monetto, ma la squadra perde la terza posizione pur restando in zona playoff.

Situazione ancora più complicata per il Monastir, travolto 6-0 dall’Itar Futsal: la squadra resta invischiata nella zona retrocessione e la salvezza si fa sempre più difficile, soprattutto in vista del prossimo derby contro l’Elmas e del turno di riposo.

Nel girone E il Città di Cagliari ha pareggiato 3-3 sul campo dell’Aravona, con Ruggiu autore di una doppietta e Demurtas a segno, restando così a metà classifica. Il Villaspeciosa ha provato a rientrare in partita contro la Roma, che era già avanti 2-0: Rosas ha accorciato le distanze ma un tiro libero ha chiuso il match sul 3-1 per gli ospiti lasciando i biancorossi nella parte centrale della graduatoria.

Il weekend conferma la crescita dell’Elmas, mentre Monastir e Villaspeciosa devono reagire rapidamente per evitare di restare impigliati nelle zone pericolose. San Sebastiano Ussana e Città Cagliari, invece, mantengono una posizione tranquilla ma non possono permettersi passi falsi nelle prossime giornate.

