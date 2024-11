Sorride solo la Jasnagora nella settima giornata di Serie B. La squadra di Cocco è l’unica tra le sarde a vincere: ha battuto 4-2 il Monastir nel derby. Le altre - Alghero nel girone A, Elmas, Quartu e San Sebastiano Ussana nel girone E - sono state sconfitte.

Derby

Per la Jasnagora è la seconda vittoria consecutiva. Nel giro di neanche un minuto - tra il 5’30” e il 6’10” - le reti di Atzeni (doppietta) e Tommaso Lintas portano il derby del girone A sul 3-0. Nella ripresa i padroni di casa accorciano con Nurchi ma i cagliaritani ristabiliscono le distanze con un’autorete. Nel finale Bringas segna il 4-2, ma non basta a evitare la sconfitta. La Jasna sale al quarto posto.

Il ko

Nell’altra gara del girone A l’Alghero rimanda l’appuntamento con i primi punti in campionato. La formazione, affidata da due settimane al tecnico Michele Lombardo, è stata battuta 5-4 in casa dal Città Giardino Marassi, fino a sabato appaiata ai giallorossi sul fondo della classifica a quota zero. All’Alghero non sono bastati i gol di El Aafi, Capovani, Russu e Moreira.

Girone E

Trasferte amare per Elmas e San Sebastiano Ussana nel girone E. Sul campo dell’Aranova l’Elmas è stato sconfitto 3-0. L’Ussana ha perso 3-2 contro il Laurentino nonostante i centri di Saddi e Piras. In casa con il Circolo Canottieri Lazio il Quartu crolla 8-5. Per i biancorossi inutili la tripletta di Costa e le reti Coni e Cau.

