Sorride solo la Cos Piange il Budoni 

Sorride solo la Cos nella decima giornata del campionato di Serie D (girone G). La squadra sarrabese-ogliastirina si è aggiudicata il derby contro il Budoni grazie a una rete di Pietro Ladu su rigore riprendendosi la sesta posizione e riaccendendo la speranza di conquistare un posto per i playoff: i punti di ritardo dagli spareggi promozione sono tre. «I ragazzi sono stati bravi nell’interpretare la gara», dice il vice allenatore dei gialloblù Antonio Carta, «la posta in palio era altissima. Faccio i complimenti al Budoni, che ha dimostrato di meritare ben altra posizione rispetto a quella che occupa. Ho visto una squadra in salute. Abbiamo ribattuto colpo su colpo con quella solidità difensiva che ci è mancata nelle precedenti partite». La Cos, che non vinceva da quattro turni, continua a dare spazio a i giovani. «I fuoriquota che scendono in campo si fanno sempre trovare pronti, come del resto chi subentra. Merito del lavoro fatto nel settore giovanile». I playoff «sarebbero la certificazione di quanto di buono sta facendo la società. Hanno esordito dodici ragazzi, quasi tutti sardi. Ci aspettano altre sette partite. Vedremo».

Per il Budoni invece è la sesta sconfitta negli ultimi sette incontri. La squadra di Raffaele Cerbone è ultima, agganciata dalla Boreale. La zona playout dista cinque lunghezze. I biancocelesti devono affrontare due trasferte durissime con Ardea e Cavese.

Dopo tre pareggi di fila il Latte Dolce è inciampato in casa contro l’Ischia. I sassaresi non sono per nulla al sicuro: hanno un vantaggio di tre punti dalla zona playout. È invece in piena zona spareggi-salvezza l’Atletico Uri, che dalla trasferta con la Cynthialbalonga è tornato a mani vuote.

