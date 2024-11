Sorride il Tempio, adesso la Ferrini è all’ultimo posto 

Ferrini 0

Tempio 2

Ferrini (4-2-3-1) : De Luca; Montisci (7’ st Zedda), Boi, Mancusi, Fredrich; Scioni, Mazzei (1’ st Serra); Mele (24’ st Dore), Serrau (32’ st Manca), Piroddi; Podda. In panchina Cordeddu, Atzei, Corona, Carta, Pusceddu. Allenatore Mura (Antinori squalificato).

Tempio (4-3-1-2) : Mejri; Malesa, Pinna, Sosa (9’ pt Sanna), Arca; Roccuzzo, Olivera, Aiana (28’ st Thiam); Bulla (35’ st Zappareddu); Donati (20’ st L. Carboni), Solinas (30’ pt Zirolia). In panchina Russo, Concu, Masia, Bazile. Allenatore Giorico.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 24’ Bulla, 40’ Zirolia.

Note : espulsi Mura per doppia ammonizione, Boi per proteste. Ammoniti Fredrich, Dore, Pinna, Mejri, Carboni, Sanna, Arca, Thiam. Recupero 2’ pt-6’ st.

Il Tempio sbanca Cagliari e si conferma al quarto posto, mentre la posizione di classifica della Ferrini continua a essere molto complicata. A inizio partita i galletti perdono Sosa dopo neanche dieci minuti per un problema muscolare: al suo posto entra Sanna. Al 24’ il vantaggio: lancio lungo di Mejri, Donati controlla a centrocampo e serve un filtrante per Bulla bravo a battere De Luca rasoterra nell’angolino destro. È il suo primo gol stagionale. Gli ospiti alla mezz’ora perdono il secondo giocatore per infortunio: alza bandiera bianca anche Solinas. Ma al 40’ Roccuzzo ruba palla in uscita e serve proprio il subentrato Zirolia che, solo davanti a De Luca, firma il raddoppio. Il modo migliore per tornare in campo dopo tre settimane di stop.

Nella ripresa i padroni di casa ci provano senza riuscire a riaprire la partita. Nel finale Zirolia va via a tre avversari e subisce un fallo di Mancusi da dietro, ma dal dischetto il subentrato Carboni si fa respingere il tiro da De Luca. Per la Ferrini piove sul bagnato: espulsi Boi per proteste (rosso diretto) e il vice allenatore Mura per doppio giallo (sostituiva Antinori, squalificato).

