Sorride il Pirri di Busanca, il Cus non è continuo 

Tra le formazioni cagliaritane impegnate nel girone A sorride soltanto il Calcio Pirri. La squadra di Paolo Busanca, nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso, ha prevalso nel sentitissimo derby contro il Cus Cagliari. Per i rossoblù sono i primi punti del girone di ritorno. Erano reduci da due sconfitte consecutive con la classifica che iniziava a traballare. Aver conquistato l’intero bottino ha permesso a Pandori e compagni di guadagnare punti sulla zona playout, ora distante sei lunghezze.

«I ragazzi hanno disputato un’ottima partita», dice Busanca, «hanno messo in pratica ciò che ho chiesto ottenendo tre punti fondamentali contro un avversario di assoluto valore». Domenica prossima i pirresi giocheranno sul campo dell’Atletico Masainas.

Il Cus Cagliari non riesce a trovare la giusta continuità. Finora non è mai andato oltre le due vittorie consecutive. I playoff sono però ancora a portata di mano. Dal Sant’Elena, terzo della classe, il ritardo dei cussini è di quattro lunghezze. Il direttore sportivo Andrea Vargiu accetta la sconfitta col Pirri. «Risultato giusto, non siamo stati bravi a leggere certe situazioni. Ci abbiamo messo molto del nostro, in particolare nelle occasioni dei primi due goal nati da due palle nostre perse. In ogni caso», continua, «stiamo facendo un buon campionato in linea con il programma. Ce la giocheremo sino alla fine», continua. «Abbiamo lasciato per strada qualche punto. Ma dobbiamo guardare avanti cercando di migliorare gara dopo gara. Resto fiducioso. Domenica arriva l'Orrolese. Ci aspetta una battaglia. La gara», chiude, «verrà giocata al campo Polese di viale Marconi».

Contro il Selargius, è sfumato nel finale il successo per l’Atletico Cagliari. Gli uomini di Tonio Madau erano riusciti a sbloccare il risultato ad inizio ripresa ma ad otto minuti dallo scadere sono stati raggiunti. Il terzo posto resta a sei punti. Nel prossimo turno l’Atletico farà visita alla Villacidrese.

