Sorride anche la Primavera: battuto il Cesena ad Assemini 

Caglairi 1

Cesena 0

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Pintus (10' st Malfitano), Soldati (18' st Franke), Cogoni; Arba, Balde (36' st Tronci), Sulev (10' st Simonetta), Liteta, Grandu; Bolzan, Vinciguerra (10' st Trepy). In panchina Sarno, Filigheddu, Collu, Lo Verde, Costa, Marini. Allenatore Pisacane.

Cesena (4-3-1-2) : Veliaj; Ronchetti (15' st Abbondanza), Valentini, Gallea, Domeniconi; Tampieri (15' st T. Zamagni), R. Campedelli, Castorri (40' st Wade); Ghinelli (23' st Tosku); Coveri, Perini. In panchina Montalti, Mattioli, Pitti, D. Zamagni, Dolce. Allenatore N. Campedelli.

Reti : 5' pt Sulev (rig).

Arbitro : Esposito di Napoli.

Note : ammoniti Ronchetti, Vinciguerra, Trepy, Malfitano, Cogoni; espulsi Coveri, R. Campedelli. Recupero 1' pt e 4' st.



Basta un rigore a inizio gara al Cagliari Primavera che al “Crai Sport Center” di Assemini trova la vittoria per 1-0 contro il Cesena.

Il vantaggio dopo soli 5': Grandu si guadagna il penalty e sul dischetto trasforma Sulev. Al 20' Perini non sfrutta bene l'uscita dai pali di Iliev e manca l'appuntamento col gol. Al 23' Sulev su punizione serve Bolzan, il 19 manda fuori di poco. Un giro di lancette dopo e Ronchetti pesca Perini in area, che non inquadra la porta. L'ultimo squillo del primo tempo arriva al 37', ancora con Perini, Iliev ci mette una pezza.

Nella ripresa il Cesena ci prova al 52' con Coveri con un’incornata fuori di un soffio. Al 58' angolo di Simonetta, Soldati di testa, parata. Al 75' Coveri, già ammonito per un fallo di mano, riceve il secondo giallo per simulazione, espulso. Al 78' punizione di Castorri, Domeniconi di testa colpisce la traversa. All'88' bianconeri in nove per il rosso diretto a Campedelli per proteste. Gli isolani non sfruttano la superiorità numerica e chiudono sull'1-0.



