Sorride alla vita il neonato prematuro 

Fabio Vittorio Vargiu ha lasciato il policlinico Duilio Casula di Monserrato dopo 101 giorni di degenza. Qui il piccolo era nato prematuro il 7 settembre scorso. La mamma, Silvia Manca, 35 anni, di Tortolì, era arrivata a Cagliari a bordo dell’elicottero dell’Areus dopo l’intervento dell’ambulanza della Croce verde che l’aveva trasportata a Lanusei in condizioni critiche. Era al sesto mese di gravidanza, ma in preda alle contrazioni. Con il nido di Lanusei chiuso, l’unica soluzione era il trasferimento a Cagliari. Quando è nato, Fabio Vittorio era un fagottino di 740 grammi e 33 centimetri di lunghezza. Per mamma e papà il foglio di dimissioni del loro primogenito è stato una liberazione. «Contenti e orgogliosi di aver fatto questi sacrifici, ma è stato un calvario. Ora si inizia una nuova vita», racconta il papà, Maurizio Vargiu, 44 anni.

La storia

Un pomeriggio di fine estate rischia di concludersi con un triste epilogo. Mamma Silvia rompe le acque ad alta quota, sull’elicottero Echo Lima 1 decollato dalla base di Olbia e sulla cui équipe i familiari del bimbo che aveva fretta di nascere ripongono tutte le speranze. «Nostro figlio - dice il papà di Fabio Vittorio - è rimasto nove giorni in bilico. Era appeso a un filo e quando è venuto al mondo non sapevamo se fosse in grado di superare la notte».

Il trionfo della vita

Nato alle 18.46 del 7 settembre, oggi Fabio Vittorio pesa 3 chili e gode di ottima salute. «Al policlinico sono stati degli angeli. È un reparto all’avanguardia in tutto e per tutto». In questi tre mesi i disagi per mamma e papà sono stati tanti, troppi. «Abbiamo dovuto affittare una casa a Cagliari e i costi delle trasferte sono stati ingenti: tre mesi durissimi». Intanto, al netto della nomina del primario di Pediatria, il punto nascita di Lanusei resta ancora chiuso: «Assurdo. Chi di dovere faccia di tutto per riaprirlo. Si sta giocando con le vite umane: o salvi la mamma o salvi il bimbo. A noi è andata bene, ma non sempre va così. Senza il punto nascita l’Ogliastra è tornata indietro di cento anni».

Alla luce in casa

C’è chi, in un’Ogliastra investita dallo spopolamento, ha deciso di mettere radici e far nascere il proprio figlio in casa. Francesco e Jagoda, rompendo le consuetudini, hanno voluto che la prima culla del primogenito fosse quella della loro casa di Arbatax. Di origine romana lui, polacca lei, alle 11.49 dell’8 dicembre scorso sono diventati genitori di Emanuel. Ad assistere al parto due ostetriche e una pediatra. Tre professioniste che hanno accompagnato il lieto evento dopo che, nell’ultimo periodo della gravidanza, la mamma è stata seguita da specialisti sia a Cagliari che a Nuoro. La scelta del parto in casa è stata ispirata da questioni di principio, ma anche dalla volontà della coppia di crearsi un futuro in Ogliastra dopo aver vissuto a Londra: vogliono avviare un’azienda sul territorio, facendo crescere Emanuel in un contesto meno caotico della metropoli inglese.

