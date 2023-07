«Sorresi, vi presento il vostro marchese»  

«Villasor ha un marchese. L'ho rintracciato in Spagna e ho scritto un libro su di lui»: lo racconta Paolo Casti, impiegato pubblico appassionato di storia che grazie ai suoi sforzi si è ritrovato al cospetto del marchese a Madrid, dove è stato invitato. «Su Villasor il marchese sa poco e nulla. Non c'è nemmeno mai stato, ma ora vorrebbe venire volentieri".

Il convegno mancato

Paolo Casti, 50 anni, originario di Serramanna, aveva già portato avanti uno studio simile sul suo paese natio: quando nel 1997 l'amministrazione adottò lo stemma attuale, iniziò le ricerche e rintracciò il 14° conte di Serramanna. «Ho scritto diversi libri sul mio paese, a cui sono fortemente legato», racconta: «La mia curiosità nei confronti di Villasor è cominciata quando l'associazione “Castello Siviller marchesato di Villasor” venne a trovarci in occasione dei 400 anni della contea di Serramanna». L’idea era di organizzare un convegno anche nel territorio sorrese: «Si pensava di farlo a maggio 2023 per la ricorrenza della rogazione del Testamento di Giovanni Civiller in favore della figlia Aldonça de Besora (che poi ne entrò effettivamente in possesso nel 1427). Causa Covid prima ed elezioni comunali dopo, e in ultimo per i lavori di ristrutturazione del castello di Villasor, la data di un ipotetico convegno è stata di volta in volta rimandata, fino a che si è deciso di posticipare il tutto a data da definirsi».

Ma il dado ormai era tratto, e Casti era riuscito a contattare l'ultimo marchese.

Chi è

Si chiama Álvaro de Fernández-Villaverde y Silva XIII, è un diplomatico, ha lavorato alle Nazioni unite ed è stato al ministero degli Affari esteri a Madrid, oltre che a capo della Presidenza del patrimonio nazionale (ma i titoli sono decine): è stato insignito del titolo nel 2009, ereditandolo dalla madre. «Loro, come famiglia, pagano per mantenere il marchesato che, ovviamente, dopo la caduta dei feudi, non comporta nessun potere reale sul territorio», continua Casti.

A Madrid

«Il marchese di Villasor era disposto a venire in Sardegna a visitare il paese in occasione del convegno. Quando tutto sfumò io, per evitare di perdere il lavoro svolto, ne ho fatto un altro libro. Il marchese mi invitò nella sua enorme villa di Madrid, dove mi ha accolto e ospitato e dove abbiamo avuto delle incredibili conversazioni su Villasor. Si è detto affascinato da questo paese a cui è legato ma di cui non sa nulla: non lo ha mai visto. Aveva solo delle carte che parlavano del Comune. Non sapeva nemmeno ci fosse un castello e mi ha detto che vorrebbe tanto visitarlo con la sua famiglia».

Una copia del libro scritto da Paolo Casti, intitolato “Marchesato di Villasor, 1.000 anni di storia”, «sarà custodita gelosamente nelle cose di famiglia – conclude lo studioso serramannese – e un’altra la porterà personalmente all’Archivo Histórico de la Nobleza di Toledo».

