Sorres in Rock, tutto il metal è a Villasor 

Il giorno dell’evento metal più atteso dell’estate sarda è arrivato. Sorres in Rock è la kermesse di un’intera giornata con artisti internazionali e nazionali, nella cornice del campo sportivo in erba di San Biagio a Villasor. Anche quest’anno l’ingresso è gratuito, sul palco Tygers Of Pan Tang, Rod Sacred, Ordalia e i Megahera. Il via alle 10 e per tutta la giornata saranno allestite venti postazioni per i tattoo, oltre ai piercing, spazi per il food e servizio bar e birreria. C’è uno spazio per i bimbi e uno per i tanti biker presenti in Sardegna. Sul palco i Tygers Of Pan Tang, tra i protagonisti della scena metal britannica degli anni Ottanta, che ripercorreranno tutta la loro carriera, dai classici del passato ai brani dell’ultimo “Blloodlines”. I Rod Sacred, storica band metal di Villasor, attiva dal 1982, fautori del NWOBHM (acronimo di New Wave of British Heavy Metal), mescolano hard rock ed heavy metal cercando una via ogni volta personale. Da poco sono tornati con un lavoro completamente nuovo, “Another Day”, che ne ha confermato la forza musicale. Gli Ordalia, punto fermo della scena epic metal italiana, nati a Catania nel 1987, nel 2023 hanno pubblicato “Odes For Victory”, il loro nuovo album apprezzato dalla critica musicale europea. I sardi Megahera apriranno la serata musicale con le loro sonorità anni ‘80.

