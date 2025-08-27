Sorrentino: «Dubito, dunque sono» 

«Un film sull’amore. L’amore non solo immediato che riguarda la storia, ma anche l’amore in senso più ampio per moglie, per figlia e anche per le istituzioni, per il diritto e anche l’amore su un modo di fare politica che è sempre purtroppo più inattuale che era legato all'esercizio del dubbio e della responsabilità».

Così ieri al Lido Paolo Sorrentino ha parlato de “La grazia”, film d’apertura e in concorso per l'Italia di questa ottantaduesima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che, già alla proiezione stampa, ha ricevuto molti applausi.

La storia

Di scena, nel film in sala dal 15 gennaio 2026 con PiperFilm, Mariano De Santis (Toni Servillo) immaginario presidente della Repubblica vedovo, cattolico che vive al Quirinale con la figlia, Dorotea (Anna Ferzetti) giurista come lui. Inevitabilmente si pensa all'attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente di Sorrentino è ormai a fine mandato e deve decidere su due delicate richieste di grazia, entrambe legate all’eutanasia. Dentro il suo cuore c'è però sempre il grande amore per la moglie scomparsa otto anni prima a cui si lega un ulteriore dubbio che non gli dà pace.

«Quali certezze?»

E ancora sul dubbio dice il regista premio Oscar: «L’esercizio del dubbio è una delle qualità poco frequentate in politica. La degenerazione del dubbio nella prima Repubblica si chiamava immobilismo, ma su temi come concedere una grazia a un omicida o firmare una legge sull'eutanasia l'esercizio del dubbio dovrebbe essere una conditio sine qua non. Oggi», ha detto Sorrentino, si assiste troppo spesso a uomini di potere che esercitano delle certezze. Solo che una volta quelle certezze erano supportate da ideologie mentre oggi sono più che altro strampalate».

L’ispirazione

L'ispirazione viene invece dal decalogo di Kieslowski e da «uno spunto di cronaca, ovvero il fatto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva appunto concesso la grazia ad uomo che aveva ucciso la moglie malata d'Alzheimer. Il fatto che un presidente della Repubblica abbia avuto questo atteggiamento nei confronti della vita e di tutta una serie di valori che la politica dovrebbe sempre incarnare mi ha davvero colpito. Perché la politica», ha aggiunto, «dovrebbe sempre frequentare il dubbio». Il gancio narrativo, l'eutanasia, «è un dilemma morale. È un argomento in cui la scelta è davvero difficile. Una scelta non solo tra bene e male e va detto che, da spettatore, ho sempre detestato i film che vogliono stabilire dove stia l'uno e l'altro».

