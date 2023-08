Sorrentino, a nuoto per un nobile scopo 

Corrado Sorrentino è atteso per mezzogiorno di domani sulla spiaggia della Capannina. L’ex campione di nuoto e coach arriverà da Lotzorai, dopo la traversata benefica che rientra nell’evento del giro di Sardegna, progetto che vede come beneficiaria la Amelia Sorrentino, associazione fondata in memoria della figlia morta nel 2018 all’età di 7 anni a causa di una malattia rara. Lo scorso anno Sorrentino, 48 anni, cagliaritano, ha circumnavigato l’Isola a nuoto, sempre con la missione di raccogliere fondi per gli ospedali. (ro. se.)

