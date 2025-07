Sorpresona Inzaghi: eliminato il City 

Un terremoto. Gli ottavi di finale della parte del tabellone mondiale in cui erano incastonato l’Inter e il Manchester City ha prodotto due risultati poco pronosticabili. Dopo la sconfitta dei nerazzurri, nella notte di lunedì è arrivata quella del Manchester City. La squadra di Pep Guardiola è stata superata per 4-3 dopo i supplementari (2-2 al 90’) dagli arabi dell’Al Hilal, la nuova squadra di Simone Inzaghi, che affronterà nei quarti la formazione brasiliana del Fluminense. A firmare la storica vittoria sono stati i gol di Marcos Leonardo, Malcom, Koulibaly (ex Napoli) e ancora Marcos Leonardo che ha fissato il punteggio al 112’ rendendo vane le reti di Bernardo Silva, Haaland e Foden.

Intanto all’Inter, dove ora è ufficiale che sarà una stagione senza titoli, volano gli stracci. Nel dopo partita capitan Lautaro Martinez aveva tuonato: «Vedo cose che non mi piacciono, siamo qui per centrare gli obiettivi e se uno non vuole impegnarsi, allora arrivederci», le sue parole che sono sembrate dirette ad Hakan Çalhanoglu. Tanto è vero che la replica del turco (ma anche di sua moglie) non si è fatta attendere: «Il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo», ha postato.

