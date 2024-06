Sorpreso con una moto appena rubata, 32enne finisce in manette 

Operazione lampo dei carabinieri della stazione di Quartu dopo il furto di una moto da un cortile del centro abitato. I militari hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne, Massimiliano Diana, accusandolo del furto di un motociclo. L’arrestato, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso in via Manara in possesso di una Honda SH appena rubata. La denuncia era arrivata alla centrale operativa della compagnia di via Milano.

L’indagato sarebbe stato notato in una strada del centro insieme ad altri giovani che, alla vista dei militari, si sono precipitosamente dati alla fuga, riuscendo a far perdere le loro tracce. I carabinieri hanno bloccato il giovane accompagnandolo in caserma e restituendo poi la moto al proprietario. Su disposizione del magistrato l’indagato è finito agli arresti domiciliari.

L’operazione è scattata con alcuni appostamenti e posti di blocco istituti nel quartiere dove si è verificato il furto e in altre zone di periferia. Ora si cerca di risalire ai suoi eventuali complici. Sulla vicenda è stato inviato un rapporto alla Procura di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA