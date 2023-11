Sorpreso con la droga in auto, patteggia tre anni di reclusione 

Nel luglio scorso una volante della polizia di Siniscola lo aveva inseguito ad alta velocità lungo la statale 131 dcn riuscendo e bloccarlo all’altezza di Budoni. Quando gli agenti avevano perquisito la sua auto, una Fiat Bravo, all’interno e nascosto nel sedile posteriore avevano scoperto oltre un chilo di cocaina, mentre in un terreno di sua proprietà era saltata fuori altra droga: quasi un altro chilo di marijuana diviso in due buste. Per questo Francesco Tuvoni era finito in carcere. Ieri l’uomo (difeso dall’avvocato Gianluca Sannio), accusato di detenzione ai fini di spaccio, è comparso davanti al Gup di Nuoro, Mauro Pusceddu, patteggiando 3 anni di reclusione.

