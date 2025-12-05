VaiOnline
Carbonia
06 dicembre 2025 alle 00:22

Sorpreso con la coca: arrestato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli agenti del Commissariato di Carbonia hanno arrestato Alessio Moi, 37 anni di Carbonia, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Nel corso di un’operazione compiuta dagli uomini della Volante nei pressi del tratto alto di via Dalmazia, gli atteggiamenti ritenuti sospetti dell’uomo hanno richiamato l’attenzione degli agenti e fatto scattare la perquisizione: addosso gli sono stati trovati circa 4 grammi di cocaina. A quel punto la pattuglia ha deciso di condurre anche una perquisizione domiciliare e nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti altri sette grammi di cocaina.

Moi è stato pertanto dichiarato in arresto e ieri mattina è stato condotto in Tribunale a Cagliari per la direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e, in attesa del giorno del processo, ha disposto la remissione in liberà con obbligo di firma in Commissariato in determinate fasce orarie. ( a. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 