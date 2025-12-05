Sorpreso con la coca: arrestato 

Gli agenti del Commissariato di Carbonia hanno arrestato Alessio Moi, 37 anni di Carbonia, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Nel corso di un’operazione compiuta dagli uomini della Volante nei pressi del tratto alto di via Dalmazia, gli atteggiamenti ritenuti sospetti dell’uomo hanno richiamato l’attenzione degli agenti e fatto scattare la perquisizione: addosso gli sono stati trovati circa 4 grammi di cocaina. A quel punto la pattuglia ha deciso di condurre anche una perquisizione domiciliare e nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti altri sette grammi di cocaina.

Moi è stato pertanto dichiarato in arresto e ieri mattina è stato condotto in Tribunale a Cagliari per la direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e, in attesa del giorno del processo, ha disposto la remissione in liberà con obbligo di firma in Commissariato in determinate fasce orarie. ( a. s. )

