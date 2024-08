Sorpreso con ketamina, marijuana e cocaina 

Nascondeva droga nella sua auto e anche in casa. Un 38enne residente in paese è stato così arrestato dai carabinieri della stazione di Gonnosfanadiga e dai militari del Nucleo Radio Mobile al termine di un’operazione durante il consueto servizio di prevenzione e di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Claudio Brugo è stato fermato durante un posto di blocco. Nella sua auto le forze dell’ordine hanno recuperato un spinello, 6 grammi di marijuana e cinque dosi di cocaina.

Dopo questo primo controllo i carabinieri hanno perquisito la casa dell’uomo. Nell’appartamento sono stati ritrovati tre bilancini elettronici di precisione e tre dosi di ketamina. Claudio Brugo è stato cosi arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata e ieri mattina il 38enne è stato accompagnato a Cagliari in Tribunale dove era in programma il processo con il rito direttissimo. Claudio Brugo è stato rimesso in libertà. Nelle ultime settimane si sono intensificati i controlli in tutto il Medio Campidano.

Nei prossimi giorni sono previste altre attività di prevenzione nel territorio. (red. prov.)

