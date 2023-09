Sorpreso con due chili di droga, arrestato immigrato algerino 

Un immigrato algerino, che frequenta il centro Sai di seconda accoglienza per stranieri richiedenti asilo e rifugiati di Nuoro, è finito agli arresti due giorni fa in città.

Le manette sono scattate quando i carabinieri sono intervenuti in via Kennedy, pare per una semplice notifica.

Ma qualcosa ha attirato l’attenzione dei militari che hanno sottoposto a perquisizione Oussan Hamaudi, trovandolo in possesso di circa due chili di marijuana. Poco altro trapela sull’arresto. Per l’uomo sono scattate immediatamente le manette in attesa dell’udienza di convalida che si terrà davanti al giudice del Tribunale di Nuoro.

