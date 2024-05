Sorpreso all’imbarco con due tartarughe nell’auto 

Si stava imbarcando con due tartarughe nell’auto: un passeggero sardo è stato fermato sabato sera dagli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. I due esemplari, provenienti da Sant’Antioco e custoditi in una scatola di cartone, sono stati rinvenuti nel bagagliaio. L’uomo è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti per le attività d’ufficio. «È il terzo caso di furto ai danni del patrimonio sardo sventato in pochi mesi», si legge in una nota dell’Ente: «Un fenomeno sempre più frequente contro il quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna è in prima linea per arginarne gli effetti devastanti».

