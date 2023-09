Sorpresi nel giardino del defunto: ladri in fuga  dopo la lite con i parenti  

È morto venerdì, il funerale è stato celebrato sabato. Poche ore dopo, prima della mezzanotte, i ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione dove ancora si trattenevano i familiari del defunto. Un figlio e un nipote del defunto (Roberto ed Emanuele Lai 51 e 20 anni) si sono spostati nel cortile dell’abitazione di via Lussu. Ne è nata una colluttazione, poi il bandito è riuscito a fuggire scavalcando con un complice la recinzione di casa e abbandonando oggetti da scasso e la pistola: ora sono ricercati dai carabinieri. Durante il sopralluogo nell’abitazione sono stati recuperati guanti di lattice, un piccolo palanchino da scasso e guanti, occhiali e la pistola risultata contraffatta. La convinzione dei familiari del defunto, Ovidio Lai, 80 anni, è che i malviventi siano entrati nell’abitazione forse alla ricerca dei fucili. Il vecchio cacciatore li aveva però ceduti anni prima di morire.

«Babbo – dicono Roberto e Sabrina Lai, figli del defunto – se ne era disfatto. Dopo il funerale abbiamo deciso di stare tutti assieme: verso le 23, mi sono spostato nel cortile con mio nipote Emanuele per azionare la pompa dell’acqua, illuminando la zona col telefonino. Ho visto che c’era qualcuno che mi puntava la pistola, ho reagito, c’è stata una colluttazione poi è scappato con un complice. Li abbiamo rincorsi, non li abbiamo trovati. Sono rientrato a casa e ho trovato la pistola, guanti e passamontagna abbandonati da uno dei malviventi. I due sono stati notati in fuga, vicino a casa c’è la Guardia medica e un pub. Ora se ne stanno occupando i carabinieri. Ricordo anche che la casa di babbo non è disabitata».

RIPRODUZIONE RISERVATA