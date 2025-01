Sorpresi in tre a bordo di una Ford rubata 

Tre uomini sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per ricettazione. A denunciarli sono stati i carabinieri di una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri, che hanno imposto l’alt a una Ford Fiesta che durante la notte tra lunedì e ieri percorreva via Is Cornalias, nel quartiere di Is Mirrionis. Nell’abitacolo c’erano i tre uomini, il cui atteggiamento a quanto sembra non era dei più rilassati.

Proprio notando che il nervosismo cresceva, i carabinieri hanno deciso di fare controlli più approfonditi e hanno così scoperto, comunicando con la sala operativa, che quell’auto era stata rubata.

Gli investigatori hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, i tre occupanti dell’utilitaria. Sono un cittadino senegalese di 34 anni che risiede a Quartu, un operaio di 55 anni di Opera (nel Milanese) e residente a Sant’Antioco e un disoccupato di 45 anni originario di Carbonia ma che abita ad Assemini.

A quel punto, i carabinieri hanno inviato un’informativa alla Procura, denunciando i tre, e hanno poi restituito l’auto rubata al legittimo proprietario.

