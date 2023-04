Sorprese dietro l’angolo verso il voto 

La politica si è concessa una pausa per le festività pasquali. Ma da oggi gli attivisti riprenderanno a sgomitare come in una volata che vede vicino il traguardo dell’arrivo, in questo caso il 29 aprile, data di presentazione delle liste.

Il centrodestra, il cui tavolo è rimasto orfano dei Riformatori ora liberi di stringere nuovi accordi, sfoglia la margherita e lavora per individuare il nome del suo candidato tra una rosa ristretta a tre nomi: Luigi Cardia (Fratelli d’Italia), Angelo Cucca (Forza Italia) e Marcello Ladu, leader cittadino del Psd’Az che ha incassato il sostegno di Lega, Udc e Sardegna 20Venti nelle persone di Salvatore Sinatra, Fausto Mascia e Gigi Serra.

Il Pd si è compattato con il gruppo che capo a Franco Pili, l’ingegnere che non ha mai mascherato l’ambizione di indossare la fascia tricolore. Ma sembrerebbe pure che in questo scenario possa inserirsi un nome a sorpresa. Come non è da escludere un terzo gruppo.

