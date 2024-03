L’anticiclone regala a Cagliari un anticipo di estate: presa d’assalto la spiaggia del Poetto, con code davanti ai chioschi all’ora di pranzo. Folla per tutto il giorno anche sulla passeggiata di Su Siccu, sold out i chioschi dei ricci. A sorpresa, aperto senza autorizzazione da alcuni passanti che hanno spostato le transenne (poi richiuso dal Comune nel pomeriggio) anche il ponte ciclopedonale. L’inaugurazione, quella vera, è programmata per il 29 marzo.

