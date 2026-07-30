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Selargius.
31 luglio 2026 alle 01:06

Sorpresa Tari, bollette meno care del 5% 

La tassa diminuisce per famiglie e attività grazie al recupero dell’evasione 

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Bollette Tari più leggere a Selargius grazie al recupero dell’evasione fiscale, ma non solo. A incidere - in diminuzione - sono anche le risorse trattenute dal Comune come penali a carico della ditta che gestisce l’igiene urbana in città, San Germano, da tempo nel mirino della politica locale per i disservizi denunciati da cittadini e consiglieri comunali.

Le nuove tariffe

Piano economico finanziario e nuove tariffe sono stati approvati dal Consiglio dopo il sì in Giunta. Si parte dal gettito Tari 2026, 5 milioni e 45mila euro - di fatto il costo del servizio di nettezza urbana - che resta invariato rispetto allo scorso anno, ripartito tra utenze domestiche e commerciali. «L’importo da cui si è partiti ha subito una lieve diminuzione dei costi pari a circa 172mila euro, a cui poi sono state sottratte delle detrazioni per un totale di 329mila», spiega l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu. In testa ci sono 216mila di evasione Tari che il Comune è riuscito a recuperare, insieme a 85mila trattenuti come sanzioni sul servizio di igiene urbana nel biennio 2024-2025 e investiti per ridurre il costo del servizio e quindi il tributo a carico dei cittadini.

Bollette meno care

Rincari scongiurati quindi. «L’obiettivo era di mantenere le tariffe dello scorso anno», dice Porqueddu, «alla fine siamo riusciti persino a ridurle di circa 5 punti percentuali rispetto a quelle del 2025, sia per le famiglie che per le attività commerciali, con una differenza per queste ultime che risente, a seconda della categoria, dell'incidenza della superficie per utente». Un risultato che ha incassato il sì di tutta la maggioranza, e del consigliere di minoranza Mario Tuveri a favore delle nuove tariffe al ribasso: «In un periodo storico dove si registrano aumenti su tutto», dice «quando c’è una riduzione del carico fiscale per i cittadini ritengo sia doveroso essere favorevoli e mettere da parte le appartenenze politiche».

La minoranza

Astenuti gli altri gruppi di opposizione. «Una diminuzione contenuta e insufficiente», sostiene consigliere Franco Camba, «soprattutto se si considera che i cittadini di Selargius stanno dimostrando, anno dopo anno, un crescente senso civico nella raccolta differenziata e che il rifiuto secco viene ormai ritirato soltanto ogni due settimane. Inoltre non possiamo ritenerci soddisfatti di un servizio che continua a presentare criticità sull'igiene urbana, come la stessa Giunta comunale ha più volte riconosciuto. È necessario», conclude Camba, «lavorare per migliorare la qualità del servizio».

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