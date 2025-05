Sorpresa sotto l’ombrellone  

Dodicimila turisti in più in un anno, crescono anche le presenze e il periodo di permanenza negli alberghi del territorio. Una Quartu sempre più turistica quella che emerge dai dati 2024 diffusi di recente dalla Regione. «È la conferma che la nostra è una città accogliente e viva, e con l’imposta di soggiorno miglioreremo i servizi per i turisti», commenta il sindaco Graziano Milia, riferendosi alla nuova tassa che si pagherà da giugno nelle strutture ricettive cittadine.

Crescita del 20%

Il confronto fra il 2023 e lo scorso anno parla chiaro: 60.281 arrivi due anni fa, 72.377 nel 2024. Un venti per cento in più, mentre aumentano anche le presenze (244.830 nel 2023, quasi 300mila nel 2024) e i giorni di permanenza in città che salgono a quattro.Dati che incoraggiano il Comune. «Percentuali di crescita superiori rispetto a molti altri Comuni sardi, alcuni tradizionalmente a trazione turistica», sottolinea Milia. Un esempio su tutti: Villasimius, dove si registrano ventimila arrivi in meno anche se aumentano le presenze. «Questo conferma la nostra vocazione di città ospitale, che riesce ad essere attrattiva per una serie di motivi: sicuramente incidono la posizione strategica a due passi dal capoluogo e da altre mete turistiche, ma anche le bellezze locali. Così come premia il lavoro che stiamo facendo dal punto di vista culturale, con iniziative diffuse che spesso vengono preferite ai grandi eventi e consentono di far vivere ai turisti la realtà locale».

Calma e parsimonia

Ventisei chilometri di costa come biglietto da visita, tra panorami mozzafiato regalati da Mari Pintau e dalle altre spiagge della litoranea prese d’assalto ogni anno dai bagnanti. «I lavori al Poetto stanno dando i primi risultati visibili a tutti - aggiunge Milia - si sta definendo il Pul e a breve approveremo il piano strategico del turismo. Diciamo che con calma e parsimonia stiamo riuscendo a rilanciare questo settore, anche grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di categoria come Federalberghi». E poi c’è il ritorno delle grandi manifestazioni sportive, come la recente competizione nazionale al centro velico e altre iniziative work in progress con il mondo sportivo quartese. «Stiamo lavorando a un turismo strutturato, c’è ancora molto da fare per migliorare i servizi e proprio per questo stiamo introducendo l’imposta di soggiorno», conclude il sindaco.

Territorio da promuovere

Per Federalberghi è «un risultato molto positivo», dice il presidente per il Sud Sardegna Fausto Mura: «Quartu ha tariffe e costi competitivi rispetto ad altri Comuni come Cagliari e Villasimius, e questo incentiva il turismo». Mare e spiagge fanno il resto. «Serve puntare sulla promozione del territorio, investire sulla programmazione per far conoscere la città come destinazione turistica - suggerisce - e potenziare i trasporti».

