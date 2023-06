Sorpresa sardista: «Iscritti, votate Puddu» 

Sardisti, votate Mario Puddu: l’invito è ufficiale, viene dal commissario provinciale del Psd’Az Christian Stevelli e esplode come un fuoco d’artificio poco dopo le 20 di un venerdì preelettorale, quando i due sfidanti per la carica di sindaco di Assemini sono impegnati a festeggiare coi sostenitori, fra aperitivi e musica, la chiusura di una campagna lunga e faticosa. Stupita la reazione a caldo di Puddu, potenziale beneficiario del pacchetto extra di suffragi in vista del ballottaggio di domani e lunedì: «Non ne sapevo niente, apprezzo. Se questo si tradurrà in voti di cittadini asseminesi non potrà che farmi piacere: il nostro progetto è rivolto a tutti». Il telefono dell’avversario, Diego Corrias, squilla a vuoto; i messaggi hanno la doppia spunta blu ma non c’è risposta. Nessun commento nemmeno dal coordinatore cittadino dei Quattro Mori, Gigi Garau: si dice che il più spiazzato dall’indicazione arrivata dai vertici sia proprio lui, avvisato per telefono qualche minuto prima della diffusione del comunicato stampa.

Il comunicato

Poche righe, ma pesantissime: “In occasione del turno di ballottaggio, che si terrà nei giorni di domenica 11 e lunedì 12 giugno ad Assemini, il Partito sardo d’Azione invita iscritti, militanti, simpatizzanti e quanti si riconoscono nei valori del sardismo a supportare e votare il candidato a sindaco Mario Puddu. Il Psd’Az intende sostenere il progetto politico e programmatico del candidato Mario Puddu per uno sviluppo economico, duraturo e sostenibile, per dare alla città una guida sicura, affidabile e di esperienza”. La data: Cagliari, 9 giugno 2023. La firma: Christian Stevelli, commissario provinciale. Poche righe che sembrano destinate a lasciare un segno non solo nella politica asseminese ma anche in quella regionale.

Sfida a due

Situazione di partenza: domani (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15) i 22.941 elettori asseminesi sono chiamati di nuovo alle urne per il secondo turno delle amministrative. Al primo avevano votato in 10.700. Di questi, 3.896 hanno scelto Puddu, l’ex sindaco grillino del quinquennio 2013-2018, ormai fuori dal Movimento, tornato in pista a capo di un progetto civico che ha agglomerato attorno alla sua civica la parte centrista del centrodestra che sostiene in Regione il presidente Christian Solinas: Udc, Riformatori, Sardegna 20Venti. Altri 3.211 hanno invece votato per Corrias, ex assessore nelle due Giunte cinquestelle, chiamato a suo tempo proprio da Puddu nel 2015 e confermato tre anni dopo nel ruolo da Sabrina Licheri, ora a capo di un campo progressista che include, oltre a una civica, le liste di M5s, Pd e Psi: un test molto importante in vista delle Regionali.A Niside Muscas, sostenuta da un altro sostanzioso pezzo del centrodestra, ovvero FdI, Lega e FI, sono andate 3.202 preferenze: sconfitta per nove voti, la candidata ritiene di averne avuti più di Corrias e dopo la proclamazione degli eletti intende presentare un secondo ricorso dopo quello ritenuto inammissibile (per questioni procedurali) dal Tar giorni fa.

Incognita sardista

E il Psd’Az? Dopo aver partecipato alle trattative per ottenere il sostegno della coalizione a una sua candidatura a sindaco, il coordinatore cittadino Gigi Garau, in Consiglio comunale da un trentennio, aveva preso atto che ad Assemini l’alleanza era spezzata e aveva annunciato a sorpresa che il partito non avrebbe presentato una sua lista: né con Puddu, né con Corrias.

Questi ultimi hanno tenuto la linea: nessun apparentamento, le coalizioni sono definite. Agli eventuali voti in arrivo, però, non si guarda in bocca: anche perché al ballottaggio si ricomincia dallo 0-0. Pochi giorni fa Corrias aveva detto che «le preferenze non hanno tessere» e che da parte sua il dialogo con le varie categorie sociali di Assemini era aperto. Puddu aveva spalancato praterie da giorni: «Siamo aperti al dialogo e al confronto con tutti, attenti a tutte le istanze che possano essere utili ad Assemini». Tuttavia, se molti si aspettavano un travaso di voti dal centrodestra per Puddu (per esempio dai forzisti), nessuno aveva previsto una sterzata così dirompente da parte del Psd’Az. Cinque anni fa il partito fondato da Emilio Lussu si era presentato insieme alla Lega: il risultato erano stati 840 voti. Quest’anno, senza Psd’Az, la Lega ne ha raccolti 248. Il conteggio è rozzo e puramente indicativo, ma il “pacchetto” di preferenze sardiste potrebbe valere circa 600 voti: fino a che punto pienamente manovrabili da Cagliari (o Quartu) è tutto da vedere.

