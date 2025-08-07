Sorpresa Olbia: il nuovo allenatore è l’ex Favarin 

Olbia. Giancarlo Favarin irrompe fragorosamente nel silenzio dell’Olbia. Con un comunicato diramato prima dell’ora cena, e nel bel mezzo della crisi societaria più importante in 120 anni di storia, il club gallurese ha annunciato ieri di aver affidato la panchina per la stagione 2025/26 di Serie D al tecnico toscano.

Ritorno

Per Favarin, classe 1958, si tratta di un ritorno avendo allenato i bianchi in C nella stagione 2003/04. Ma anche di una bella scommessa, con la prima gara ufficiale, il primo turno di Coppa Italia, in programma a fine mese, i calendari che saranno varati oggi, la squadra tutta da costruire e il campionato da organizzare. Facile intuire che il tecnico pisano, specialista in salvezze anche con penalizzazioni importanti in classifica, rappresenti la prima mossa della nuova proprietà: sono attese nelle prossime ore novità sul fronte del passaggio del testimone da SwissPro agli acquirenti del loro pacchetto di maggioranza, con l’ipotesi del gruppo di imprenditori locali che si rafforza dopo l’ingaggio di Favarin che segue di 24 ore l’addio di Lucas Gatti, stanco di aspettare dopo due mesi di incertezza assoluta.

Comunicato

“L’Olbia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giancarlo Favarin, che assumerà ufficialmente l’incarico a partire da lunedì”, riporta la nota stampa di ieri: “La scelta arriva dopo le dimissioni dell’allenatore argentino Lucas Gatti, che ha lasciato il club nei giorni scorsi”. Seguono le dichiarazioni di Favarin, che sarebbe stato contattato dal consulente che sta trattando la cessione dell’Olbia: «Non ho esitato un secondo per decidere e non vedo l’ora di cominciare. Riconosco che si tratta di una bella sfida, ma Olbia ha le potenzialità per fare calcio a un certo livello, sostenuta dal calore della tifoseria e dalle competenze di chi ha preso l’impegno di portare in alto la squadra». Evidentemente, la nuova proprietà.

