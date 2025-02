Sorpresa, nel report Lombardia indietro: la rabbia di Fontana 

Veneto al top mentre retrocedono Emilia Romagna e Lombardia, secondo il monitoraggio del ministero della Salute sui livelli essenziali di assistenza. Il report non è piaciuto al governatore Attilio Fontana che ha parlato di «classifiche inaccettabili da parte del ministero». I parametri indicati, sostiene il presidente della Regione Lombardia, «non hanno niente a che vedere con il funzionamento della sanità, sono cose cervellotiche che hanno l'obiettivo di penalizzarci. Sono dati che si fondano su questioni che non c'entrano niente, codici interpretabili in differenti modi, tra diverse aziende sanitarie e Regioni. Non può essere questo il metodo di giudizio del funzionamento della sanità». Replica a stretto giro del ministero: «L'obiettivo del monitoraggio non è penalizzare le Regioni, ma assicurare ai cittadini l'erogazione delle prestazioni a cui hanno diritto. La reazione del governatore Fontana appare pertanto mal indirizzata e il linguaggio utilizzato comunque inopportuno». Inoltre, «il ministero della Salute non formula classifiche, limitandosi a pubblicare periodicamente, in ottemperanza alla normativa vigente, i dati relativi alla corretta erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza».

Il quadro

La graduatoria è stata realizzata con riferimento ai parametri della prevenzione, dell’assistenza distrettuale e dell’assistenza ospedaliera. Nel 2023 tredici Regioni (tra cui la Sardegna) sono state in grado di raggiungere la sufficienza, quattro sono state bocciate in due aree e altrettante in una sola area. In particolare, l’Isola guadagna in media 8,63 punti, grazie all'incremento dei punteggi nella prevenzione e nell'assistenza territoriale. Netto anche il miglioramento della Calabria (+4,92), che sebbene resti ultima in classifica, registra un importante miglioramento distribuito su tutte le aree dell'assistenza.

