Sorpresa! “Nel bene e nel male” arriva Madame 

Countdown definitivo per la kermesse all’insegna della musica e del divertimento che si prospetta sabato allo stadio Monteponi di Iglesias con l’Rds Summer Festival. A pochi giorni dal concerto, ieri mattina è stato svelato l’ospite a sorpresa, annunciato qualche giorno fa: si tratta di Madame, cantautrice vicentina della nuova generazione urban, conosciuta dai più giovani per le numerose collaborazioni e per le partecipazioni al Festival di Sanremo, dove i suoi brani sono sempre riusciti a piazzarsi tra le prime dieci posizioni. Nel 2021, con “Voce”, oltre all’ottavo posto, ha conquistato il premio Sergio Bardotti per il miglior testo e il premio Lunezia. Due anni dopo è tornata in gara con “Nel bene e nel male” che, pur classificandosi al settimo posto, ha ottenuto un ottimo successo radiofonico. Dopo il successo del brano sanremese, la cantante si è presa una pausa dalla musica, fino allo scorso aprile. La motivazione è tutta contenuta nell’album Disincanto, in cui tracce dalle atmosfere elettroniche e sci-fi, accompagnate da testi serrati, rivelano le fragilità che l’artista ha dovuto affrontare durante questi tre anni di assenza. Così, senza preavviso, Madame ha pubblicato ad aprile il singolo che dà il titolo all’album, “Disincanto”, sorprendendo i suoi fan. Il brano, dalle sonorità cupe, è un vero e proprio manifesto del cambiamento personale dell’artista, che oggi è in grado di accettare e convivere con le proprie debolezze. Ma “Disincanto” non è solo accettazione: rappresenta anche, per certi versi, un ritorno alla spensieratezza e alla voglia di riprendersi la vita partendo dalle piccole cose. È questo l’obiettivo dell’ultimo singolo, uscito dieci giorni fa, “M’ama non m’ama”, che promette di essere una delle canzoni che accompagneranno l’estate e che sabato farà ballare anche il pubblico di Iglesias.

Gli altri ospiti

Madame non sarà l’unica a scatenare gli spettatori allo stadio Monteponi. Con lei ci saranno numerosi altri artisti con le loro hit estive. Cioffi, Chiello, Ermal Meta, Luk3, Merk & Kremont, Nico Santos, Mr. Rain, Sarah Toscano, Tommaso Paradiso e Trigno saranno gli ospiti della serata, condotta da Rossella Brescia e Filippo Ferraro, affiancati dalle giovani creator della social web radio RdsNext Samara Tramontana e Lisa Luchetta. A questi ospiti si aggiungeranno altri due nomi d’eccezione. Il primo è quello di Levante, cantautrice siciliana che, con la hit “Al mio paese”, insieme a Serena Brancale e Delia, sta dominando le classifiche, mentre il suo nuovo singolo, “Malìa”, promette a sua volta di raggiungere i vertici delle classifiche estive. Il secondo nome è quello di Dolcenera che, dopo la partecipazione al Concertone di Roma, ha pubblicato a giugno il nuovo singolo “Epopea”.

Ieri mattina sono state aperte le prenotazioni, andate esaurite già in serata: ad ora non si sa se ne verranno attivate altre. Ora agli spettatori non resterà che aspettare sabato per godersi quella che promette di essere una delle più belle manifestazioni che Iglesias abbia mai ospitato.

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