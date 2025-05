Sorpresa: le opere d’arte vestite a lutto 

Nella giornata di “Monumenti aperti”, San Sperate si è svegliata con una sorpresa: alcune delle opere del paese vestite “a lutto” oppure in “terapia”, con tanto di flebo appese. Nella notte un gruppo di artisti (senza firma) hanno deciso di «denunciare il degrado che negli ultimi anni ha colpito e tristemente compromesso il Paese Museo sognato, voluto e realizzato da Pinuccio Sciola», come si legge in uno degli opuscoli, lasciati in tutto il paese. L’operazione a sorpresa ha ovviamente riacceso il dibattito (e le discussioni) sul futuro culturale del paese.

La protesta

«A oggi sono innumerevoli le proposte e i suggerimenti condivisi con l’amministrazione per evitare il degrado totalitario del Paese», spiega Maria Sciola, figlia di Pinuccio, tra le artiste in protesta. «Le non risposte e la capacità di non voler affrontare i problemi sul decoro del paese, tenere gli spazi comunali, dal Museo del Crudo all’info point, chiusi, mi riempie di amarezza e mi pone nell’impossibilità di collaborare con il Comune rendendo fruibile il Giardino Sonoro per Monumenti aperti».

L’assessore

Risponde l’assessore alla Cultura, Fabio Madeddu: ««Nella giornata di Monumenti aperti c'è impegno e lavoro, di tanti ragazzi delle scuole, docenti e delle associazioni che collaborano. Ben venga qualunque confronto. Deve essere da stimolo per migliorarci e per riflettere tutti assieme, ma crediamo siano stati sbagliati modi e (soprattutto) tempi. Servono meno personalismi e più collaborazione, anche da parte di alcune associazioni. È massimo l’impegno per riaprire gli spazi, in primis l'info point, e valorizzare le nostre unicità».

La minoranza

Stefania Spiga, consigliera di minoranza, definisce «interessante e provocatoria la protesta». Un’iniziativa «fatta “ad arte” per sollevare la questione del decadimento e dell’impoverimento culturale nel nostro paese: festival che non si tengono, programmazione culturale scoordinata e sempre uguale, luoghi della cultura chiusi e assenza di progettazione a lungo termine. Nessuno si senta assolto, la comunità rifletta. La responsabilità deve essere collettiva. Non è solo questione di soldi, ma di progettazione credibile».

Il sindaco

Il sindaco Fabrizio Madeddu invece cita proprio i soldi, i 5 milioni da pagare per gli espropri di 30 anni fa che hanno paralizzato il bilancio: «Il nostro paese faceva dello “scambio”, della “condivisione” e “l’unione” il proprio motto, prerogativa che mi pare stia perdendo perché alla fine alla base di queste proteste cosa c’è? Richieste di soldi o di strutture pubbliche, magari gratis. Accetto le osservazioni, concordo con la necessità di richiamare al “senso civico” l’intera comunità. Lavoreremo uniti per riconquistare presto la leadership artistica e culturale».

RIPRODUZIONE RISERVATA