Sorpresa: la piscina comunale non riapre 

La piscina comunale a settembre non riaprirà. La società Acquasport che l’ha gestita dal 2012 e fino al 31 luglio scorso ha annunciato il recesso dal contratto di concessione. Lo scorso novembre aveva presentato al Comune, allora sotto la guida del commissario Bruno Carcangiu, la richiesta per la rimodulazione, consentita dalla legge, della concessione: «Dopo il Covid e con il caro energia – spiega la società – la gestione a quelle condizioni contrattuali è diventata insostenibile, a fronte della nostra richiesta, ci è stata proposta solo una proroga del contratto ma alle stesse condizioni». Prima che riapra saranno probabilmente necessari dei lavori di ristrutturazione e sicuramente una nuova gara: insomma, tempi lunghi.

Rapporti complicati

Quella tra il Comune e la società sportiva è una storia tormentata. A ricordarla è Diego Corrias, attualmente consigliere di minoranza ma assessore nella prima giunta Puddu e in quella Licheri: «Il contenzioso – spiega – è nato durante la prima giunta Puddu, quando l’Acquasport era da poco diventata concessionaria. La società riscontrò problemi tecnici che riteneva imputabili al Comune. Da lì iniziò ad accumulare debiti sul pagamento del canone. Una prima soluzione la trovò la Giunta Licheri: tenere aperta la piscina era fondamentale. L'assessore Gianluca Mandas concordò un piano di rientro con la società, che stava funzionando. Con il Covid e il caro energia, nonostante il Comune abbia sospeso la riscossione del canone, la situazione è peggiorata. Come Giunta Licheri stavamo valutando la richiesta di rimodulare il contratto, anche con il supporto di un legale, ma non c'è stato il tempo perché la Giunta è caduta. Di certo una città come Assemini non può restare senza piscina funzionante. Noi come primo atto avremmo ripreso il dialogo sulla rimodulazione del contratto, per scongiurarne la chiusura. Ora appare inevitabile».

Ma il sindaco Mario Puddu risponde: «Già dai primi giorni dall'insediamento, abbiamo affrontato la questione piscina. Abbiamo provato ad accordarci con la Società ma la situazione era già fortemente compromessa. Da un lato c'è l'urgenza di non lasciare la città priva di un servizio sociale e sportivo così importante, dall'altro però non si può incorrere in responsabilità erariali: abbiamo il dovere di tutelare l'Ente. L'amministrazione – ricorda Puddu – rivendicava il mancato pagamento pluriennale dei canoni, mentre Acquasport sosteneva che tali importi dovessero compensarsi con lavori di natura straordinaria da loro eseguiti. La decisione del commissario Carcangiu è stata presa dopo un parere tecnico legale fortemente negativo: il Comune vanta ancora dei crediti nei confronti della società».

Verso altre vasche

Il sindaco aspetta di riavere le chiavi della struttura per un consulto tecnico per eventuali lavori di ristrutturazione e assicura che sarà approntata una gara d'appalto il più in fretta possibile per assegnare la gestione della piscina. Intanto però gli amanti del nuoto dovranno spostarsi e per i promettenti campioni. «Il progetto agonistico – fa sapere l'Acquasport – proseguirà nelle altre piscine da noi gestite. Abbiamo già coinvolto gli atleti e le famiglie interessate».

RIPRODUZIONE RISERVATA