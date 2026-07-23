Sorpresa in Vnl: Usa eliminati dalla Cina 

Sorpresa Cina nell'ultimo quarto di finale della Volleyball Nations League femminile. A Macao le padrone di casa eliminano vincendo 3-2 gli Usa, che avevano chiuso al primo posto la fase-campionato del torneo, con parziali 15-25, 25-23, 25-10, 17-25, 15-13. Affronteranno in semifinale la Turchia di Daniele Santarelli, che ha sconfitto in rimonta per 3-1 (22-25, 25-21, 25-21, 25-17) il Canada di Giovanni Guidetti in un “derby” tra panchine azzurre. Nell'altra semifinale, le azzurre di Velasco troveranno domani il Brasile alle 10 italiane. Alle 13.30 la sfida tra le cinesi e le turche. Domanica le finali: alle 9.30 quella per il terzo posto, alle 13.30 quella per il titolo.

Alessia Orro e compagne intanto lavorano per la sfida contro il Brasile, che il 6 giugno aveva inflitto loro, nel match giocato a Brasilia, una delle due sconfitte (3-2) della prima fase. L’altra era stata quella con gli Stati Uniti di Karch Kiraly, ormai fuori dai giochi. Le azzurre, nel frattempo hanno recuperato le big (la stessa regista di Narbolia, Danesi, Egonu e Sylla) alle quali Velasco aveva dato un periodo di tregua: «Non eravamo certi di poter avere il gruppo al completo per le Finali. Non era così scontato, ma anche chi ha goduto di un riposo extra, è rientrato molto bene», ha detto.

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