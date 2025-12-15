Sorpresa in Consiglio, si dimette Lilliu 

Un addio al Comune di Selargius dopo tredici anni. Prima l’esperienza come giovane consigliere comunale in minoranza, poi candidato sindaco a 36 anni, e ancora esponente dell’opposizione per altre due consiliature sino a pochi giorni fa, sempre con la bandiera del Pd, di cui è stato anche segretario provinciale.

Francesco Lilliu si dimette e lascia - «per impegni di lavoro» - il Consiglio comunale con una comunicazione inviata nei giorni scorsi in Municipio. Al suo posto subentra una giovanissima dem, Lorenza Cusano, 25 anni, residente a Su Planu, alla prima esperienza in Municipio e da tempo attiva nell’associazionismo e nel Pd.

L’addio

La lettera è stata inviata la scorsa settimana a sindaco, presidente del Consiglio e segretario comunale. «Dopo 13 bellissimi e altrettanto faticosi anni, annuncio le mie dimissioni irrevocabili dalla carica di consigliere comunale», scrive Lilliu nella nota. Un addio che fa discutere, anche se Lilliu smentisce problemi con il resto della minoranza in Consiglio - divisa da tempo - e il fatto che le dimissioni siano legate al caso del doppio incarico in Regione, dove l’esponente dem lavora come consulente nell’assessorato agli Enti locali. «I miei attuali impegni professionali, purtroppo, non mi consentono di dedicare alla attività di consigliere, tutto l’impegno e l’attenzione che questa richiederebbe», precisa l’esponente dem. «Nei giorni scorsi mi è sembrato giusto e doveroso offrire il mio contributo in occasione della votazione di una pratica di bilancio, ora però è arrivato il momento di fare spazio a forze nuove, che sapranno svolgere al meglio il difficile e nobile ruolo di consigliere comunale».

La comunicazione verrà ufficializzata in settimana in Consiglio comunale. «Desidero ringraziare il sindaco, e tutte le colleghe e i colleghi, per quanto da voi ho potuto imparare», scrive ancora Lilliu. «Porterò per sempre dentro di me il ricordo indelebile delle interminabili e bellissime battaglie consiliari, sempre peraltro caratterizzate da un grande rispetto di fondo». Poi i ringraziamenti «alle persone che in tutti questi anni hanno riposto la loro fiducia in me, e alla mia comunità politica. Viva Selargius».

L’impegno

Dimissioni irrevocabili da consigliere comunale, ma «rimango come attivista del mio partito a Selargius», sottolinea, «mi metto a disposizione dei giovani che vogliono avvicinarsi alla politica, come a suo tempo tante persone mi hanno aiutato ad affacciarmi nell’amministrazione comunale. Lavorerò con determinazione nel campo democratico per un centrosinistra unito», conclude. Una sorta di appello alle forze politiche e ai movimenti civici alleati in vista delle Amministrative 2027. «Rispetto la scelta di Lilliu, che io personalmente non avrei fatto a meno di due anni dalle elezioni comunali», il commento del capogruppo dem Omar Zaher. «Ora farà il suo ingresso in Consiglio una nuova e giovane collega con cui proseguiremo con forza l’attività del partito per il bene di Selargius».

