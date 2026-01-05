Sorpresa: in Aula nasce il gruppo del Pd 

Grandi novità nella minoranza consiliare di Serramanna, dove è stato costituito il nuovo gruppo consiliare del Partito democratico. La mossa di Gianluigi Piano (designato a capo del gruppo che schiera anche Davide Batzella ed Erika Littera annunciata durante l’ultima seduta consiliare, ha sorpreso l’Aula. Soprattutto perhé Piano, consigleire regionale del Pd, sino a quel momento guidava il gruppo “Più Serramanna”, dal nome della lista guidata dallo stesso Piano uscita perdente dalle amministrative di 4 anni fa.

La scelta

«Il nuovo gruppo? Semplice esigenza politica del partito», è il commento a caldo di Gigi Piano. Più esauriente la nota ufficiale dei Dem di Serramanna. «Si tratta di un passaggio importante che rafforza la presenza del Pd nelle istituzioni locali e rende ancora più strutturato il lavoro a servizio della comunità. Il gruppo consiliare del Partito Democratico lavorerà per portare in Consiglio comunale le istanze delle cittadine e dei cittadini, contribuendo alla costruzione di soluzioni per migliorare la qualità della vita a Serramanna», si legge nella nota.

Il nuovo gruppo costituito da Piano e soci sembra isolare la consigliera Barbara Steri, unica rimasta di quello che è stato “Più Serramanna”.

Il dibattito

E se il Pd locale assicura sulla prosecuzione «della collaborazione con la consigliera Steri», l’interessata sembra prenderne decisamente le distanze. «Per dovere di coerenza verso il mandato ricevuto dagli elettori quattro anni fa confermo la mia volontà di rimanere l'unica rappresentante del gruppo consiliare "Più Serramanna", un progetto civico, slegato da simboli di partito, con l'unico obiettivo di servire la nostra comunità», spiega Steri, che riafferma «la mia distanza dalle logiche di partito che hanno portato alla fuoriuscita del gruppo originario».

«Sembra che al nuovo gruppo aderirà anche qualcuno della maggioranza», azzarda dall’altra sponda della minoranza Carlo Pahler (Serramanna Futura). I nomi? Giovanni Maccioni ed Elena Fadda (entrambi assessori della Giunta Littera) e l’ex capogruppo di maggioranza Lorenzo Ara.

Verso il voto

Grandi manovre in vista del voto (previste tra 18 mesi) per la scelta del successore di Gabriele Littera? L’ipotesi, per ora, non trova nessuna conferma. «Mi sembra una grande sciocchezza. Io sto bene dove sono e penso solo a portare avanti le cose da fare», taglia corto Giovanni Maccioni.

«Probabilmente sono voci dettate dal fatto che in passato sono stata tesserata nel Pd, ma ad oggi non c'è niente di vero”, è il commento di Elena Fadda, che giura fedeltà al sindaco Littera: «Faccio parte di questa maggioranza che sta lavorando compatta e continuerà a farlo. Da parte mia comunque resta la disponibilità ad un confronto e dialogo costruttivo con tutti nell'interesse della nostra comunità».

Altri ingressi nel nuovo gruppo Pd? Il capogruppo Piano sembra raccogliere la sfida: «Non dico nulla, se sarà necessario vedremo quello che ci sarà da dire».

