Sorpresa: il sindaco sfiducia l’assessora Mura 

La mattinata di Dolianova è stata scossa ieri dalla notizia della revoca delle deleghe all’assessora dell’istruzione, salute e pari opportunità Renata Mura da parte del sindaco Ivan Piras. Rimozione dagli incarichi arrivata attraverso la pubblicazione dell’atto di ritiro degli incarichi nel sito istituzionale del Comune: «Divergenze inconciliabili», afferma il primo cittadino, «tali da compromettere la realizzazione del programma di mandato e pregiudicare irreparabilmente il rapporto di fiducia che aveva determinato la sua nomina alla carica di assessore». Non solo, secondo quanto si legge nel provvedimento di revoca la permanenza in carica dell’assessore «risulta incompatibile con la necessità di assicurare la coesione e l’unità della giunta comunale». «In ogni caso – sottolinea Piras – voglio ringraziare pubblicamente l’assessore per il lavoro svolto in questi anni».

Per alcuni un fulmine a ciel sereno, per altri la conclusione inevitabile di uno scontro tutto interno alla Giunta comunale che andava avanti ormai da mesi.

La sfiducia

No comment

Non parla invece la diretta interessata: inutili tutti i tentativi di mettersi in contatto con lei, da ieri mattina il suo telefono risulta irraggiungibile. Quale sia il motivo scatenante della rottura tra sindaco e assessora non è chiaro. In giro, tra i residenti, c’è poca voglia di parlare. In tanti si dicono dispiaciuti e sottolineano la disponibilità dell’assessora e l’impegno sul fronte delle politiche della salute e della scuola.

Qualcosa però filtra lo stesso dai protagonisti della scena pubblica: il dissidio, racconta qualche ben informato, sarebbe tutto politico. Sullo sfondo ci sarebbero le prossime elezioni regionali in programma a febbraio 2024. Non è un mistero che il sindaco punterà nuovamente a un posto in Consiglio, obiettivo mancato per un soffio nel 2019 quando risultò primo dei non eletti nelle liste di Forza Italia. Senza dimenticare che tra due anni, la cittadina del Parteolla sarà chiamata a rinnovare il proprio Consiglio comunale e, per questo, la maggioranza starebbe lavorando da tempo all’individuazione del successore di Piras, alla guida del Comune da ben otto anni.

La minoranza

Tra i pochi disponibili a parlare c’è la consigliera comunale di minoranza Stefania Frigau: «La revoca dell’assessora Mura è un atto forte che certifica un malessere interno alla Giunta. Personalmente mi dispiace molto per Renata, assessora sempre disponibile con la quale abbiamo collaborato proficuamente a molte iniziative per il sociale».

In attesa della nomina del nuovo assessore, il sindaco ha deciso di assumere ad interim le deleghe di istruzione, salute e pari opportunità. Fino a quando non è dato sapere.

